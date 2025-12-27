Eventi natalizi a Enna, eppur ci sono ma promossi sui social, ecco tutti gli appuntamenti che restano

La critica sulle iniziative natalizie, sollevata nelle ore scorse da Michele Sabatino, ha creato molte discussioni in città. Prima di Sabatino, altri ennesi, con tanto di lettere inviate alle redazioni delle testate giornalistiche, hanno lamentato l’assenza di eventi.

Il cartellone degli eventi natalizi a Enna

Per la verità, l’amministrazione comunale ennese ha stilato un cartellone per tutto il periodo festivo, a partire dal 12 dicembre fino al 6 gennaio del 2026. Evidentemente, buona parte della città non ne è a conoscenza, né il Governo della città l’ha reso noto. O meglio, lo ha fatto ma in via pressoché esclusiva sui social, che, ormai, sono diventati la comunicazione principale degli esponenti politici o amministratori locali non solo di Enna, come se tutti, ogni giorno, avessero come priorità quella di andare e vedere cosa scrive o cosa dice un amministratore.

Gli appuntamenti sulla pagina social dell’assessore

In effetti, del cartellone ennese c’è traccia nella pagina Facebook dell’assessore agli Spettacoli, Mirko Milano, che, praticamente, dall’inizio del mese, ricorda gli appuntamenti natalizi. Tra i più recenti si segnalano il presepe vivente all’Urban center, tenutosi il 21 dicembre; l’indomani la musica itinerante per le strade del centro storico, il 23 lo spettacolo al Neglia “Cantu e Cuntu la nascita do Signuri”.

Concerto con due location diverse

Nella giornata di Santo Stefano, si è tenuto lo spettacolo Candele in musica al teatro Neglia anche se cartellone alla mano è indicato come luogo la Chiesa di San Marco. Scorrendo la pagina social dell’assessore si scopre che il 22 dicembre l’evento è annunciato al Neglia “con ingresso libero fino ad esaurimento posti” . A fine spettacolo, ecco il commento dall’assessore Milano: “Teatro strapieno e tantissimo pathos per l’evento Candele in musica, un evento che ha saputo coinvolgere ed emozionare in un viaggio musicale di altissimo livello”.

Ecco gli altri spettacoli fino al 6 gennaio

A questo punto, per quanti ancora non lo sapessero, ecco gli altri appuntamenti del Cartellone ennese: il Concerto di Natale il 29 dicembre al Teatro Neglia a cura del corpo bandistico della città di Enna. Nel nuovo anno, altri 3 eventi: il 3 ed il 4 gennaio al Neglia con il Memorial Io l’ho conosciuto e Candele in musica. Il 5 gennaio appuntamento nella chiesa del Carmine con il concerto lirico e finale il 6 gennaio con lo spettacolo al Neglia di Carmelo Caccamo “Sono figlio unico” ma a pagamento.