Maltempo, crolla parte del muro nell’area del cimitero di Enna

Momenti di apprensione questa mattina nell’area che precede l’accesso principale al cimitero di Enna, dove una parte della muratura di sostegno ha improvvisamente ceduto. L’episodio si sarebbe verificato nelle ore notturne e, con ogni probabilità, sarebbe stato causato dalle abbondanti piogge che hanno interessato la città nelle ultime ore.

Cosa è accaduto

Il collasso ha provocato la caduta di calcinacci, blocchi di muratura e parti metalliche della ringhiera, finiti sulla carreggiata sottostante. L’area si presenta attualmente ingombra di detriti, rendendo evidente l’entità del danno subito dalla struttura. Non si registrerebbero feriti, ma la situazione ha richiesto particolare attenzione per i potenziali rischi alla viabilità e alla sicurezza dei passanti. Le precipitazioni intense avrebbero compromesso la stabilità del muro, già sottoposto a forti sollecitazioni