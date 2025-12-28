Da Enna a Tokyo: “Questo è Papà” il nuovo libro del Presidente MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova sbarca in Giappone.

Da Enna in giro per la Sicilia, dall’Italia alla terra del Sol Levante, passando per i grandi temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. È questo il viaggio, simbolico e culturale, del nuovo libro firmato dal Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova, che si prepara a varcare i confini europei per approdare in Giappone.

L’opera affronta con linguaggio accessibile ma rigoroso questioni centrali per il dibattito contemporaneo come il ruolo condiviso dei genitori, la centralità dei legami affettivi nella crescita dei figli e la necessità di sistemi giuridici e sociali capaci di tutelare le relazioni familiari oltre i conflitti. Un libro che unisce riflessione, esperienza e proposta, maturato in anni di impegno sociale e culturale.

L’interesse internazionale non si è fatto attendere. Il testo sta infatti per essere presentato in Giappone, un contesto culturale diverso ma sempre più attento ai temi della famiglia, della genitorialità e dell’equilibrio tra vita privata e responsabilità sociali. Il progetto prevede un percorso di diffusione che culminerà nel 2026 con una presentazione ufficiale presso la capitale nipponica, in un luogo simbolo del dialogo tra culture e della circolazione globale delle idee.

«Portare questo libro in Giappone significa costruire un ponte tra esperienze e sensibilità differenti, ma unite da un obiettivo comune come il benessere dei bambini e la valorizzazione delle relazioni familiari», ha commentato Il Presidente e Ambasciatore Davide Vinciprova durante un incontro letterario. Un messaggio che mira a superare confini geografici e barriere culturali, proponendo l’uguaglianza genitoriale come valore universale.

Da Enna a Tokyo, il percorso del libro rappresenta non solo un traguardo editoriale, ma anche il riconoscimento internazionale di un impegno civile che guarda al futuro della famiglia come spazio di diritti, responsabilità e relazioni da proteggere. Un viaggio che, nel 2026, promette di scrivere una nuova pagina di dialogo tra Italia e Giappone, nel segno della cultura e dell’inclusione.





