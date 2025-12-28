Taglio degli alberi in viale Diaz, divieti di sosta e rimozioni dal 29 al 31 dicembre

La Polizia Municipale di Enna ha emesso un’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potatura degli alberi lungo viale Diaz. Il provvedimento, il numero 573 del 24 dicembre 2025, è stato adottato su richiesta del Servizio Ambiente dell’Area Tecnica del Comune.

Quando scatteranno i divieti di sosta

Per permettere l’intervento degli operai e dei mezzi necessari, nei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2025 verrà istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, e comunque fino al termine dei lavori.

Nel dettaglio, le limitazioni riguarderanno tratti diversi di viale Diaz a seconda della giornata:

Lunedì 29 dicembre, il divieto sarà in vigore nel tratto compreso tra l’ingresso laterale del plesso scolastico “De Amicis” e l’incrocio con via Senatore Romano.

Martedì 30 dicembre, interesserà il tratto che va dal civico 48, in corrispondenza del Bar Erbicella, fino alla rotatoria del Cimitero.

Mercoledì 31 dicembre, infine, i lavori si sposteranno nel tratto tra l’intersezione con via Senatore Romano e il civico 48 (Bar Erbicella).

L’appello della Polizia municipale

La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo la sosta dei veicoli, per evitare sanzioni o la rimozione forzata dell’auto. I disagi saranno limitati alle sole fasce orarie indicate e sono necessari per garantire la sicurezza stradale e la manutenzione del verde urbano.