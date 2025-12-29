Agrigento Capitale della Cultura 2025, un premio speciale ai maestri Guarneri e Vanadia

L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che l’arte è uno strumento fondamentale di crescita sociale, di concerto con l’associazione “Sicilia Amara di Rosa Balistreri”, ha deciso di assegnare ai due artisti un importante riconoscimento.

E’ già un gran successo ad Agrigento il doppio evento che vede protagonisti due eccellenze della cultura siciliana: i maestri Carmelo Guarneri e Roberto Vanadia. Con l’organizzazione da parte dell’associazione “Sicilia Amara di Rosa Balistreri” e il sostegno del Comune di Agrigento nelle persone del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore Sandro Montalbano, all’interno del “Museo dei Pupi” del Maestro costruttore Carmelo Guarneri è nato un nuovo spazio di incanto: il “Teatro dei Pupi”; mentre negli spazi del Convento dei Padri Filippini l’arte etnoplastica del Maestro Roberto Vanadia è tornata a vivere, restaurata e riallestita, con “I Luoghi del Caos”, un omaggio alla cultura e alla tradizione del Natale: un presepe che si accende in ogni stradina, in ogni casa, in ogni gesto.

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto questo momento, contribuendo a rendere possibile un atto di memoria e continuità e, di concerto con l’Associazione, ha deciso di assegnare ai due artisti un importante riconoscimento.

Afferma il sindaco Miccichè: “Abbiamo messo in evidenza uno spaccato della tradizione agrigentina e siciliana grazie ai nostri artisti dei quali dobbiamo andare fieri. L’Opera dei Pupi fa parte della cultura della nostra provincia ed è un perfetto ponte tra il passato e presente. Grazie ai presepi offriamo una splendida visione del nostro centro storico cittadino. Una storia di cultura e di arte che così possiamo tramandare alle nuove generazioni. Per il maestro Guarnieri tale riconoscimento nasce dal desiderio condiviso di valorizzare un patrimonio che appartiene alla comunità. I Pupi Siciliani del Maestro Guarneri, sono autentiche opere d’arte che raccontano la storia, l’identità e l’anima più profonda della nostra terra. I pupi non sono semplici manufatti: essi rappresentano un patrimonio culturale vivo, fatto di memoria, di tradizione orale, di epica cavalleresca e di sapienza artigiana tramandata nel tempo. Attraverso il legno, il ferro, i colori e i tessuti, prendono forma valori universali come l’onore, il coraggio, lealtà e il senso di giustizia. Il Maestro Guarneri incarna pienamente questa grande tradizione. Con il suo lavoro paziente e appassionato, egli ha saputo custodire un’arte antica e, al tempo stesso, rinnovarla donandole nuova forza espressiva senza mai tradirne l’essenza. Ogni suo pupo e frutto di maestria, studio e amore profondo per la siciliana. Questa mostra non è soltanto un’esposizione ma un invito a riscoprire le nostre radici, a valorizzare il sapore artigianale e a trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza a una storia comune. Grazie al Maestro Guarneri per il suo straordinario contributo artistico e culturale.”.

Continua il Sindaco: “Per il maestro Vanadia il riconoscimento scaturisce dalla forte volontà di preservare l’integrità culturale della propria terra e di renderla nuovamente accessibile a tutti. I presepi del Maestro Vanadia non sono soltanto espressioni di altissimo valore artistico ma rappresentano un gesto d’amore verso Agrigento. Attraverso il linguaggio dell’arte, il Maestro Vanadia riesce a valorizzare il nostro patrimonio culturale e identitario, restituendo nuova luce ai luoghi, ai simboli e alle memorie che definiscono l’anima profonda della nostra città. Nelle sue opere ritroviamo la capacità di coniugare tradzone e contemporaneità, radici e visione, offrendo a tutti i visitatori uno sguardo consapevole sulla nostra identità culturale. Questa mostra si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione culturale che l’Ammistrazione comunale sostiene con convinzione, nella consapevolezza che l’arte è uno strumento fondamentale di crescita sociale”.

Dichiara l’assessore alla Cultura, Sandro Montalbano: “Questi riconoscimenti nascono dalla volontà condivisa di valorizzare il patrimonio culturale della nostra comunità, sostenendo il lavoro di chi, con dedizione e competenza, custodisce e rinnova le nostre radici. Con il Teatro dei Pupi consegniamo alla città un patrimonio culturale da tramandare alle future generazioni, di indubbia attrazione per tutte le età. Un grande valore artistico che si coniuga con la ricerca di un più intimo e variegato concetto di sicilianità, sentimento del tempo e del rapporto con i volti e i riti della cultura popolare. I presepi del Maestro Vanadia – aggiunge Montalbano – inducono alla consapevolezza che il visitatore saprà arricchire attraverso le meraviglie della mostra alcuni aspetti della vita antica della nostra città, relazionandosi con quanto di prezioso appartiene anche a lui ed è condiviso con le radici della propria tradizione. Oltre a ciò, una mostra di un così alto valore artistico ma anche umano, aiuta a capire e comprendere le nostri origini, la nostra cultura, il nostro mondo. L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi che restituiscano identità, continuità e futuro alla nostra terra”.

Dice Berta Ceglie, direttrice artistica dell’Associazione: “Il Teatro dei Pupi e I Luoghi del Caos sono un respiro restituito alla città, un filo che ricuce memoria e futuro. Dentro il Museo dei Pupi, i cavalieri hanno ripreso a camminare. Muovono i loro passi antichi davanti agli occhi dei bambini, dei viaggiatori, di chi ancora crede che la bellezza possa salvare. E nel Convento dei Filippini, il presepe del Maestro Vanadia riapre le sue strade: piccole, fragili, luminose. Strade che parlano di noi, della nostra infanzia, delle case che abbiamo perduto e di quelle che continuiamo a cercare. Ringraziamo gli artisti, le istituzioni e ogni persona che ha creduto in questo cammino. Agrigento merita luoghi che sappiano raccontarla e, allo stesso tempo, proteggerla. Noi continueremo a farlo: con la forza delle radici e con la luce delle visioni che ancora devono nascere”.