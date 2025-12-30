Oltre 4 milioni di euro per la traversa sul Dittaino, Draià: “Serviranno per le manutenzioni”

Un finanziamento superiore ai 4 milioni di euro consentirà di avviare la manutenzione straordinaria della traversa sul fiume Dittaino, nel territorio della provincia di Enna, allo scopo di porre fine a una situazione di stallo. Le risorse sono state stanziate dalla Regione Siciliana nell’ambito di un più ampio programma di interventi sulle infrastrutture irrigue strategiche.

L’annuncio del commissario della Lega

A renderlo noto è il sindaco di Valguarnera e commissario provinciale della Lega Salvini Premier, Francesca Draià, per cui si tratta di un intervento atteso da tempo, fondamentale per superare immobilismo e inattività che hanno penalizzato il territorio e il comparto agricolo.

Assist a Sammartino

Draià evidenzia inoltre il ruolo svolto dall’assessorato regionale all’Agricoltura, ringraziando l’assessore Luca Sammartino per l’attenzione dimostrata verso la provincia di Enna e per la scelta di investire nel rilancio delle infrastrutture legate alla gestione e alla distribuzione della risorsa idrica, considerata cruciale per l’economia locale.

I due lotti

Come spiegato dall’assessorato regionale, il progetto è articolato in due lotti funzionali. Il primo prevede la rimozione e il dragaggio dei sedimenti presenti nell’alveo del fiume, la manutenzione straordinaria delle paratoie e delle apparecchiature collegate, compresi i cassoni galleggianti. Gli interventi saranno eseguiti dopo una deviazione temporanea del corso d’acqua, mediante la realizzazione di un argine in terra ottenuto con il materiale sedimentato.

Il secondo lotto riguarda invece la manutenzione straordinaria del sistema oleodinamico, con la sostituzione delle tubazioni, del gruppo motori e del gruppo elettrogeno, oltre alla realizzazione degli impianti di illuminazione esterna e di videosorveglianza dell’area. Il completamento complessivo dei lavori è previsto entro la fine del 2026.