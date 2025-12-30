Valguarnera, nuove assunzioni e svolta digitale, una App per conoscere i servizi del Comune

Nuova assunzione a tempo indeterminato e importanti investimenti in innovazione digitale segnano la fine del 2025 per il Comune di Valguarnera. Dal 30 dicembre, infatti, Tina Amatore, assistente sociale, è ufficialmente entrata a far parte dell’organico comunale con contratto stabile.

Aumento delle ore

Il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, ha definito l’assunzione «un passo importante nel percorso di valorizzazione delle risorse umane», reso possibile dal superamento delle difficoltà finanziarie che negli anni scorsi avevano limitato le possibilità di stabilizzazione. «Investire nelle persone significa investire nel futuro del nostro Comune», ha dichiarato il primo cittadino, annunciando l’intenzione di proseguire con la trasformazione dei contratti degli altri dipendenti attualmente a 18 ore, per garantire continuità e qualità nei servizi offerti alla comunità.

La digitalizzazione

Il 2025 rappresenta anche un anno chiave per la digitalizzazione della macchina amministrativa. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è in corso la digitalizzazione dei documenti cartacei, un intervento strategico che consentirà di consultare in modo rapido ed efficiente gli atti comunali attraverso una banca dati centralizzata.

A questo si aggiunge la prossima installazione di un ledwall in Piazza Garibaldi, pensato per diffondere in tempo reale notizie, avvisi e comunicazioni istituzionali, migliorando il flusso informativo verso i cittadini.

La nuova App del Comune

Un ulteriore strumento di innovazione è rappresentato dalla nuova app del Comune di Valguarnera, progettata per rendere più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione e comunità. Attraverso l’app sarà possibile ricevere comunicazioni e aggiornamenti in tempo reale, inviare segnalazioni, consultare informazioni sui servizi comunali, restare informati su viabilità ed emergenze di Protezione Civile, oltre ad accedere a indicazioni pratiche sulla raccolta dei rifiuti.

La sezione “In città” valorizza inoltre il tessuto economico e associativo locale, offrendo visibilità ad attività commerciali, imprese e associazioni, mentre i contenuti multilingue rendono l’app uno strumento utile anche per i visitatori.