Restauro della Chiesa Madre di Troina, la giunta stanzia 35 mila euro

La Giunta comunale di Troina ha approvato la delibera che prevede l’erogazione di un contributo di 35mila euro alla parrocchia Maria SS. Assunta, destinato al restauro della Chiesa Madre. La misura rappresenta un sostegno concreto al completamento dei lavori di restauro e risanamento dell’edificio religioso, iniziati nei mesi scorsi.

Le parole dell’assessore

L’assessore comunale Salvuccio Siciliano ha sottolineato che l’intervento rientra in una linea di collaborazione costante tra amministrazione e parrocchia. “Il nostro obiettivo è agevolare la parrocchia anche per quanto riguarda i tributi dovuti per l’esecuzione dei lavori”, ha dichiarato, evidenziando come il contributo si inserisca in una politica più ampia di sostegno alle realtà del territorio che svolgono un ruolo socio-culturale importante per la comunità. Secondo l’amministrazione, l’erogazione del finanziamento rappresenta anche la chiusura dell’anno con un impegno concreto a favore delle istituzioni locali e delle realtà che contribuiscono alla vita culturale e sociale di Troina