Viabilità rurale a Troina, oltre 1,2 milioni per due opere

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino annuncia l’’arrivo di risorse economiche per nuove opere pubbliche. E’ stata infatti ammessa a finanziamento la realizzazione di due interventi sulla viabilità rurale, finalizzati al consolidamento e all’adeguamento di strade strategiche per il territorio.

Quali sono gli interventi

I progetti rientrano nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 e riguardano, in particolare, la strada delle contrade Liso e Sant’Antonio, in prossimità della Strada Statale 575, per un importo complessivo di 510 mila euro, e la strada Lavina – Sotto Badia, a ridosso del quartiere San Michele, per un valore di 700 mila euro.

Le rete viaria rurale

Si tratta di interventi attesi, che puntano a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria rurale, a supporto delle attività agricole e della mobilità quotidiana dei residenti, rafforzando al contempo il collegamento tra le aree periferiche e il centro urbano.

«Questi finanziamenti – dichiara il sindaco di Troina – confermano l’attenzione dell’amministrazione verso le infrastrutture di base e la viabilità rurale, fondamentali per la qualità della vita e per lo sviluppo del territorio».