Associazioni di Troina, ecco chi beneficerà dei contributi del Comune

Il Comune di Troina supporta logisticamente ed economicamente l’associazionismo locale, in tutte le sue diramazioni e sfaccettature. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Troina, per cui “assume rilevanza l’attenzione dimostrata anche per i sodalizi storici che rappresentano luoghi identitari e di aggregazione sociale fondamentali per la comunità, luoghi di incontro che se non sostenuti rischiano la chiusura”.

Il contributo che il Comune di Troina eroga servirà a sostenere le spese relative alla locazione della sede e al pagamento delle utenze, per garantirne l’apertura e la vivibilità dei luoghi.

I Sodalizi che beneficeranno del contributo sono i seguenti:

Circolo Nazionale Combattenti e Reduci; Circolo Libertà; Circolo Lavoro e Cultura; Cultura e Solidarietà; Circolo Operai; Arte e Lavoro; A.N.M.I.L. – Sottosezione di Troina