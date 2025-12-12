Area interna di Troina, 3 milioni dalla Regione ma va presentata una richiesta

L’Area Interna Troina ha tempo fino al 2 febbraio 2026 per presentare al Centro di Responsabilità (CdiR) del PR FES+ Sicilia la richiesta di partecipazione alla selezione delle Aree Interne da ammettere ai finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 5 del PR FES+ Sicilia 2021-2027 “Azioni Sociali Innovative”.

L’ammontare dei contributi

Per le 11 Aree Interne della Sicilia sono stati stanziati 37 milioni e 217 mila euro. Per l’Area Interna Troina è previsto il contributo di 3 milioni e 145 mila euro. Gli obiettivi da raggiungere con questo contributo sono: il contrasto del calo demografico e il sostegno all’avvio di nuove imprese. Questi obiettivi si raggiungono con iniziative che indica lo stesso avviso pubblicato il 4 dicembre dall’assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dove investire le risorse

Tra queste iniziative devono esserci quelle rivolte a: favorire il trasferimento e l’inclusione di nuclei familiari con almeno un componente disabile o svantaggiato (giovani, migranti con regolare permesso di soggiorno, rifugiati e profughi); istituire un servizio di orientamento e accompagnamento alla creazione di imprese; istituire un coworkig innovation lab in cui ospitare le giovani imprese allo stato inziale e far nascere nuove imprese. A queste nuove imprese possono essere erogati servizi di incubazione e consulenze avanzate. E’ possibile anche prevedere contributi alle imprese in aggiunta alle agevolazioni nazionali e regionali già esistenti. Le iniziative devono essere elaborate e formalizzate in documenti che l’avviso regionale definisce “schede operazioni”.

Tutto questo deve essere fatto dall’Area Interna Troina nel laboratorio territoriale con il partenariato socioeconomico locale, seguendo una metodologia che parte dal basso. Le schede operazioni devono contenere gli interventi proposti dalla coalizione Area Interna Troina – Partenariato. Queste schede, con il relativo cronoprogramma, devono essere inviate al CR. Se le schede operazioni sono valutate positivamente dall’Autorità di Gestione (AdiG), l’Area Interna Troina e il CdiR stipuleranno la convenzione contenente il quadro delle operazioni selezionate e il relativo cronoprogramma. Dopo la stipula della convenzione, arriveranno i 3 milioni e 145 mila euro.