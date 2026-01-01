Assunzione all’ex Provincia, Alvano è il neo dirigente del IV settore

L’amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Enna guidata dal presidente Piero Capizzi ha conferito l’incarico di dirigente del IV settore all’ingegnere Gaetano Alvano, individuato al termine di una selezione interna alla quale hanno partecipato tre funzionari dell’Ente.

La firma

Il neo dirigente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, alla presenza del segretario generale Anna Giunta. In base alla nuova articolazione dei settori, ad Alvano sono state assegnate le competenze relative ad Ambiente e Territorio, Edilizia scolastica e Patrimonio.

Le parole di Capizzi

La nomina si inserisce nel più ampio processo di ridefinizione dell’organigramma dell’Ente, finalizzato a rafforzare il settore tecnico e a valorizzare le professionalità interne. Secondo quanto riferito dal presidente Capizzi, con l’ingresso di Alvano alla guida del IV settore e con il lavoro congiunto del dirigente del III settore, l’ingegnere Daniela Lumera, si punta a consolidare un gruppo di lavoro chiamato a gestire un ambito particolarmente rilevante dell’attività amministrativa.

L’ufficio tecnico concentra infatti una parte significativa delle funzioni del Libero Consorzio, con l’obiettivo di garantire risposte più puntuali e un maggiore impulso alle attività in corso. Al nuovo dirigente sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il prossimo periodo possa essere caratterizzato dal raggiungimento dei risultati attesi.