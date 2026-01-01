Bufera sul Bilancio partecipato, Greco e Di Venti: “Mancano centinaia di voti, si faccia riconteggio”

I consiglieri comunali del Pd di Enna, Marco Greco, e del Mpa-Grande Sicilia, Francesco Di Venti, contestano l’esito del Bilancio partecipato che ha visto il successo della cooperativa Bottega culturale, il cui progetto Luminaria è stato il più votato.

La conferenza stampa

E proprio sul voto e sul successivo spoglio, i due consiglieri, nel corso di una conferenza stampa congiunta tenutasi ieri pomeriggio nella sede del Pd di Enna Bassa, hanno sollevato tutte le loro perplessità, anzi, in un passaggio Greco ha parlato della “mancanza di centinaia di voti” che, nella sua ricostruzione avrebbero potuto incidere in questa competizione.

“Sospendere impegno di spesa e sì al riconteggio”

In “palio” ci sono, come spiegato dagli stessi consiglieri, 18 mila euro, per cui, Greco e Di Venti, alla luce di queste considerazioni, invitano l’amministrazione a congelare la vicenda, per procedere al “rinconteggio” perché, è necessaria “una verifica” ed allo stesso tempo Greco ha invitato la macchina del Comuna a sospendere l’impegno di spesa per quell’importo.

Peraltro, Greco ha rilanciato la questione da lui stesso evidenziata ieri mattina, cioè che gli è stato impedito di assistere alle operazioni di spoglio, come testimoniato dal consigliere Di Venti. I due hanno poi spiegato di volere andare fino in fondo in questa vicenda.