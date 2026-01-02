Natale ad Enna, musica e teatro fino all’Epifania: ecco gli ultimi spettacoli da vedere

Prosegue ad Enna il programma di iniziative legate alle festività natalizie, promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura, con una serie di appuntamenti che, fino all’Epifania, animeranno il Teatro Neglia e alcuni luoghi simbolo della città, tra musica, teatro e momenti di riflessione.

Gli appuntamenti al Neglia

Il primo appuntamento è in calendario per venerdì 3 gennaio, alle 20.30, al Teatro Neglia, con il Memorial Andrea D’Amico dal titolo “Io l’ho conosciuto”. Una serata dedicata al ricordo, che unisce testimonianze e contributi artistici per rendere omaggio a una figura rimasta nel cuore della comunità ennese.

Sabato 4 gennaio, sempre al Teatro Neglia e sempre alle 20.30, torna uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: “Candele in Musica”, quest’anno declinato nel tema “Musica da Oscar, i grandi successi del Cinema”. Un viaggio tra le colonne sonore più celebri del grande schermo, in un’atmosfera suggestiva che unisce luci soffuse e grandi melodie.

Gli ultimi due spettacoli

Domenica 5 gennaio l’attenzione si sposterà nella Chiesa del Carmine, che riapre al pubblico con un evento speciale. Alle 20, è in programma il concerto inaugurale “Un’armonia che ritorna”, con violino, pianoforte e violoncello. Un’occasione che coniuga musica e valorizzazione del patrimonio cittadino, segnando simbolicamente un nuovo inizio per uno dei luoghi di culto più significativi della città.

Il cartellone si chiuderà lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nuovamente al Teatro Neglia, con un doppio appuntamento alle 17.30 e alle 20.30. Sul palco lo spettacolo “Sono figlio unico”, direttamente dal format televisivo Live Show, tra i più seguiti in Sicilia. Protagonisti Carmelo Caccamo, insieme a Cristiano Di Stefano, Nuccio, Kevin e altri artisti, per una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento.