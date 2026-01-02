Perché Piazza Armerina offre ancora ai Siciliani tante mostre e concerti letterari

L’assessore comunale alla Cultura Ettore Messina parla dell’obiettivo che si è dato con il sindaco Nino Cammarata: “attirare nel cuore dell’Isola i nostri corregionali puntando su Cultura e Arte”. Chiave di volta dell’operazione, la trasformazione, nell’ambito di un bando del Ministero, degli spazi espositivi del Museo del Libro Antico, in un luogo di incontro tra diversi linguaggi artistici, mescolati a giochi, come quello degli scacchi, celebrati in una mostra e ad altre esposizioni. Per esempio, “Equus Inter Lumina”, dell’artista messicano Gustavo Aceves, nella Villa del Casale Patrimonio Unesco. Il racconto di un’iniziativa culturale di grande successo che… non si è ancora conclusa.

“Visto che la destagionalizzazione è impossibile a causa del caro-voli, con il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ci siamo posti come obiettivo il turismo regionale, avviando un percorso per attirare qui, nel cuore dell’Isola, sei milioni di siciliani puntando su Cultura e Arte”.

L’assessore alla Cultura, Ettore Messina, ha tracciato un primo, positivo, bilancio dell’iniziativa – avviata con il coordinamento della cooperativa Le Baccanti – che ha il fine di mutare il Museo del Libro Antico, grazie a un bando del Ministero della Cultura, in un centro multimediale in cui gli spazi espositivi possano diventare luoghi d’incontro tra i diversi linguaggi artistici.

Il Museo può vantare oltre cinquantamila volumi, cinquemila dei quali di grande valore artistico-culturale, e, nelle feste natalizie che stanno per concludersi, è stato al centro di un’animazione culturale imperniata sui concerti letterari, un mix di musica, narrazione e performance che ha stimolato un crescente interesse nel pubblico e che si concluderà nell’agosto di quest’anno.

“Piazza Armerina, quindi – ha aggiunto l’assessore Messina – è diventata palcoscenico, oltre che per i citati concerti letterari, e l’ultimo sarà quello di domani, tre di gennaio, con Erica Mou, anche per esposizioni d’arte davvero eccezionali. Per esempio, fino a giorno 6 potrete assistere gratuitamente, all’interno del meraviglioso Palazzo Trigona della Floresta, alla mostra Da Picasso ad Andy Warhol, con opere anche di Chagall, Mirò, Dalì, Marina Abramovic, Cattelan. E, nei giorni 4 e 6 avrete l’opportunità di visitare, sempre gratis, la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, dove è in corso Equus Inter Lumina con oltre duecento opere dell’artista messicano Gustavo Aceves”.

Ma ci sono ancora molte altre attrattive per quei turisti siciliani che, in queste feste di fine anno, potrebbero avere l’intenzione di recarsi a Piazza Armerina: esposizioni, concerti, esibizioni, incontri nella biblioteca La Casa dei Sogni per avvicinare i bambini alla lettura, e poi ancora monumenti, presepi meccanizzati e, naturalmente, anche l’albero di Natale più alto d’Italia: ben sessanta metri.

“Fino al 10 gennaio – ha ricordato Messina -, nella nostra Pinacoteca che sta per diventare Museo d’Arte contemporanea, potrete visitare una splendida mostra legata agli scacchi, ossia il gioco della Vita. E proprio oggi, due gennaio, la città si infiammerà con la sesta edizione della Notte del fuoco: dalle 18 alle 21 tutte le vie del centro storico saranno… incendiate da artisti, saltimbanchi, acrobati, mangiatori di fuoco. Vi aspettiamo, dunque, fino al 6 gennaio e poi… per tutto il 2026”.

Sì, perché in primavera – dopo i concerti letterari tenuti in dicembre da Martina Mattiani, Pierdavide Carone (con interventi letterari di Gisella Calì) Davide Di Rosolini, Rosario Di Leo e l’Omaggio a Mia Martini del maestro Paolo li Rosi – partirà una nuova iniziativa nel Museo del Libro Antico: una serie di visite guidate in forma teatralizzata ideate dal regista e attore Elio Crifò – applauditissima la sua performance Sicilitudini tra terra e cielo con l’Orchestra a Plettro di Taormina – , in cui sarà curato il come. Le informazioni sul territorio di Piazza Armerina, sul suo Museo e sui preziosi libri in esso conservati saranno, cioè, fornite badando soprattutto all’aspetto emotivo.

EVENTI NEL MUSEO DEL LIBRO ANTICO

3 gennaio – ore 18: concerto letterario con Erica Mou

EVENTI DI NATALE

In corso – Palazzo Trigona, mostra “Da Picasso ad Andy Warhol”

In corso – Pinacoteca, mostra “Il gioco della vita, il mistero degli scacchi”

2 gennaio – Da via Garibaldi all’omonimo teatro, a partire dalle 19: spettacolo itinerante “La notte del fuoco”

6 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: concerto a cura di Palermo Classica

10 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: recital di bandoneon e pianoforte

DIDASCALIE

a) Una spettacolare immagine di Piazza Armerina in un tramonto… natalizio

b) Il monumentale Palazzo Trigona della Floresta che ospita il museo di Piazza Armerina

c) La mostra ‘Da Picasso ad Andy Warhol’, con opere anche di Chagall, Mirò, Dalì, Abramovic, Cattelan

d) Un’opera del messicano Gustavo Aceves esposta nella Villa del Casale nella mostra Equus Inter Lumina