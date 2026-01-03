Azienda ennese cancellata, il legale: “Con l’assoluzione cadranno tutti i provvedimenti”

“Con l’assoluzione definitiva cadrà pure la cancellazione dall’Albo nazionale Gestori ambientali dell’impresa del mio cliente”. Lo afferma a ViviEnna, l’avvocato Lorenzo Caruso, difensore di Antonino Martorana, la cui azienda edile, di movimento terra ed autotrasporti, ha subito il provvedimento emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e confermato dal Tar di Catania.

La vicenda e l’assoluzione

Per il legale è, dunque, una questione di tempo, in quanto la cancellazione dell’azienda trae origine dall’inchiesta dei carabinieri, denominata Stiela, sulla mafia nel Dittaino, culminata nell’ottobre del 2023 con 7 arresti da parte dei carabinieri. Nella vicenda venne coinvolto Antonino Maiorana, imprenditore di Valguarnera, che rispondeva di riciclaggio, ma l’uomo è stato assolto dal Tribunale di Enna “perché il fatto non sussiste” precisa l’avvocato Caruso.

La linea della difesa

A seguito dell’inchiesta, è scaturita l’interdittiva antimafia della Prefettura di Enna e poi la cancellazione dall’Albo a cui la difesa dell’imprenditore si è sempre opposta. “E’ evidente – afferma l’avvocato Caruso – che tutta l’impalcatura si regge sulla vicenda penale e l’assoluzione del mio assistito è stata completa come emerso nel giudizio del Tribunale di Enna in composizione collegiale, per cui tutto il castello crollerà. Inoltre, non ci risulta che la sentenza del nostro assistito sia stata appellata dalla Procura”. Insomma, il ragionamento del legale è il seguente: considerato che il procedimento penale viaggia verso l’assoluzione definitiva, quest’ultima spazzerà via tutti i provvedimenti legati alla vicenda giudiziaria, tra cui la cancellazione dell’impresa dall’Albo.