Enna al voto, Di Maggio: “Colianni perno del Centro moderato, fuori il Pd, aspettiamo FI”

E’ uno dei pezzi importanti del Fronte moderato e riformista che si è creato ad Enna. Gaetano Di Maggio, ex assessore provinciale, è uno degli esponenti di spicco di Noi Moderati, che ha aperto il dialogo per le amministrative ad Enna con l’assessore regionale del Mpa-Grande Sicilia, Francesco Colianni, con l’ex sindaco di Enna, Paolo Garofalo e l’ex assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro. ViviEnna lo ha intervistato.

Senta, non le sembra una coalizione eterogenea?

Guardi, l’appartenenza ideologica è più affine ad elezioni di carattere nazionale o europeo ma in occasione delle amministrative il discorso è diverso. Le barriere partitiche, in comunità piccole, sono meno rigide, certo mi rendo conto che ci sono delle eccezioni, come mettere insieme Pd e Fratelli d’Italia.

Come definirebbe questa creatura politica?

Negli ultimi 5 anni ho sempre pensato alla costituzione di un Centro moderato, autonomista, popolare e riformista che lasci fuori Pd e FdI. Un fronte in cui ognuno darà il proprio contributo, d’altra parte io e Giuseppe Savoca stiamo lavorando per la lista Noi Moderati che parteciperà alla corsa elettorale.

In effetti, il Pd si è chiamato fuori ma dentro avete Garofalo che è del Pd…

Garofalo è innanzitutto un amico di vecchia data e posso dire che sarei felice di stare con lui in questa coalizione. E’ una persona intelligente come altri che lo seguono. Dico solo che alle amministrative va allargata la visione, specie in un momento come questo importante per la città.

In questo fronte, c’è l’assessore regionale Colianni. Che ruolo ha?

Colianni è il collante di questa coalizione costruita attorno a lui. Peraltro, lui rappresenta il futuro politico non solo della nostra città ma dell’intera provincia.

Cosa pensa dell’era Dipietro?

Con Dipietro si sono concretizzate tante cose, poi l’amministrazione ha subito una certa stanchezza senza contare le ambizioni di qualche esponente dell’amministrazione di succedere al primo cittadino in carica.

Avete un candidato a sindaco?

La mia idea, condivisa con altri amici, è di redigere prima un programma e poi individuare chi deve portarlo avanti ma non manca molto.

Dentro il Fronte moderato ci sarà Forza Italia?

Mi piace guardare in casa mia e non in quella d’altri. Credo che potranno esserci le condizioni per la parte politica di Forza Italia legata all’europarlamentare Marco Falcone: sono ottimista sul fatto che potrà accadere.