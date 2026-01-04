L’Enna spreca l’occasione nello scontro salvezza e resta in zona pericolante

L’Enna fa zero a zero con il Ragusa al “Generale Gaeta” e non sfrutta il fattore campo nello scontro salvezza. Davanti al proprio pubblico, i gialloverdi avevano la possibilità di dare una scossa alla classifica, mettendo alle spalle Ragusa e Favara.

La gara

La gara si è sviluppata con l’Enna che non è riuscita a imporre il proprio ritmo. Più volontà che lucidità, qualche spunto, ma poca continuità. In incontri come questi, soprattutto in casa, servono concretezza e capacità di indirizzare gli episodi: elementi che sono mancati nel momento decisivo.

Classifica pericolosa

Il rammarico è doppio perché il turno di campionato offriva uno spiraglio importante. I risultati dagli altri campi avrebbero potuto sorridere ai gialloverdi, consentendo un salto in avanti che avrebbe dato nuovo senso al percorso salvezza. Invece, la classifica resta invariata e l’Enna rimane al terzultimo posto.

Il Messina ha perso

A rendere meno amara la giornata è arrivata la sconfitta del Messina, che permette all’Enna di non essere scavalcata. Adesso servirà voltare pagina in fretta. La squadra è chiamata a reagire, ritrovando solidità e cinismo, perché il margine di errore si assottiglia.