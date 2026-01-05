Autodromo di Pergusa, 2 pareri negativi su revoca della liquidazione, il 9 seduta al Comune

La Prima commissione consiliare di Enna, presieduta da Giuseppe Trovato, ascolterà nella seduta del 9 gennaio il funzionario del Municipio, Vincenzo Asaro, in merito al parere negativo dell’Ufficio sulla proposta di delibera per la revoca dello Stato di liquidazione del Consorzio autodromo di Pergusa, scattata nell’estate del 2024 a seguito della scadenza dello Statuto.

I pareri

Nei mesi scorsi, il Consiglio provinciale ha provveduto alla revoca, incassando il favore del presidente del Libero consorzio, Piero Capizzi, per cui “nessun atto amministrativo è irreversibile”. Uno dei consiglieri provinciali, Salvatore Cappa è anche il consigliere del Pd al Comune di Enna ed è lui che ha presentato la proposta al Comune di Enna che, oltre al parere negativo degli uffici, ha incassato anche quello contrario dei Revisori dei conti. Un sentiero che è sempre più stretto.