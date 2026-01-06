Ospedale al limite: il Comitato Pro Chiello denuncia carenze di personale e servizi

Il Comitato Pro Chiello, presieduto da Rosa Rovetto, lancia un nuovo allarme sulle condizioni della sanità a Piazza Armerina, puntando l’attenzione sulle gravi criticità che interessano l’ospedale “Chiello”. Una situazione che, secondo il Comitato, rischia di compromettere la sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio.

Il Pronto soccorso

Particolarmente preoccupante è la condizione del Pronto soccorso. Il Comitato, in un articolo pubblicato da La Sicilia, riferisce che, prima della fine del 2025, in un turno era presente un solo medico chiamato a gestire l’intera emergenza, dai codici bianchi fino ai codici rossi. Una situazione definita “insostenibile”, che espone il personale a forti pressioni e i cittadini a potenziali ritardi nelle cure.

Gli altri reparti in sofferenza

Gravi carenze vengono segnalate anche nel reparto di Ortopedia, dove, secondo quanto denunciato, opererebbe un solo medico per garantire tutte le attività assistenziali. Una dotazione ritenuta insufficiente a fronte delle esigenze dell’utenza.

Non migliore, sempre secondo il Comitato Pro Chiello, è la situazione in Radiologia: mancherebbero due tecnici, uno dei quali beneficiario della legge 104 e l’altro trasferito ad altra sede, con evidenti ripercussioni sulla funzionalità del servizio e sui tempi di attesa per gli esami diagnostici.

Le strutture

Sul fronte delle attrezzature, il Comitato segnala che il macchinario per la dialisi sarebbe ormai vetusto, mentre vengono espressi dubbi sulla piena funzionalità della Risonanza magnetica, arrivata grazie ai fondi del Pnrr, ma che – secondo quanto riferito – non garantirebbe ancora un servizio efficiente e continuativo.

Nonostante il quadro critico, il Comitato tiene a sottolineare il grande impegno e il sacrificio dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, che continuano a garantire l’assistenza ai cittadini in condizioni difficili. Proprio per difendere il diritto alla salute e chiedere interventi concreti, il Comitato Pro Chiello annuncia di essere pronto a promuovere una manifestazione di protesta, affinché la situazione dell’ospedale di Piazza Armerina non venga ulteriormente ignorata.