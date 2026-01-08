Corso per giovani imprenditori dell’Area di Troina, ecco dove presentare le domande

Scade il 12 gennaio, ore 12.00, il termine per presentare le domande di partecipazione al bando dell’Unione di Comuni dell’Area Interna Troina per la selezione di 5 giovani ammettere al corso formativo di 200 ore finalizzato a sviluppare competenze imprenditoriali,

Dove e come presentare le domande

favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l’autoimpiego giovanile. Le domande di partecipazione vanno presentate al seguente indirizzo di posta elettronica: areainternatroina@pec.unionedeicomuniareainternaditroina . Possono partecipare al bando i giovani in possesso dei seguenti requisiti: residenza in uno dei 14 comuni dell’Area Interna di Troina; età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti; non essere titolare di impresa attiva al momento della domanda; motivazione e disponibilità a partecipare alle attività formative per l’intera durata del corso. I comuni dell’Area Interna di Troina sono: Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa.

Le selezioni

Se le domande presentate saranno superiori a 5, si procederà ad una selezione ad una selezione secondo i seguenti criteri: coerenza del profilo personale con gli obiettivi del corso formativo; originalità e potenzialità dell’idea; motivazione e disponibilità dichiarata; competenze e background formativo ed esperienziale; residenza in arre interne svantaggiate. La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dall’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina. La partecipazione è gratuita. Al termine, le migliori idee potranno concorrere alla sub-call per microgrant con premi fino a € 5.000,00 a fondo perduto per l’avvio delle attività. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Troina con lo schema di domanda da compilare e gli allegati da produrre. Il corso è finanziato con le risorse della Linea di Azione 3 dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) “Giovane e Impresa”, nell’ambito dell’accordo ANCI con il Fondo per le Politiche Giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’Area Interna di Troina è parte del progetto “Giovani, che impresa!” finanziato le queste risorse di questo Fondo per le Politiche Giovanili.