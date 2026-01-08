Maltempo, allarme sulla A19, il Cas invita alla prudenza nella guida

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane segnala che una perturbazione di origine instabile sta interessando l’isola, con possibile impatto sulle condizioni di circolazione. In particolare, sulle tratte A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici avversi, inclusi rovesci diffusi di pioggia di intensità variabile, venti forti e precipitazioni nevose a quote relativamente basse nelle aree interne più elevate. In vista di tali condizioni, gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e prudenza durante la guida e a rispettare le norme del Codice della Strada.

Le previsioni

Secondo le previsioni deinservizi meteorologici, la Sicilia è interessata da condizioni meteorologiche avverse, con instabilità diffusa e un generale calo delle temperature su gran parte dell’isola. Sulla base dei bollettini, la zona settentrionale dell’isola è in allerta meteo con possibili piogge, venti di burrasca e nevicate anche al di sotto dei 1000 metri di quota. Le temperature assumeranno valori tipicamente invernali, con punte intorno allo zero in alcune aree interne, tra cui zone della provincia di Enna.

Le condizioni di maltempo derivano dall’avvicinamento di un sistema depressionario accompagnato da correnti umide e instabili, favorendo rovesci sparsi e possibili temporali soprattutto sui versanti settentrionali e orientali della regione. In diversi comuni sono possibili fenomeni atmosferici intensi con raffiche di vento di burrasca.

Cosa accadrà nelle prossime ore

Per la giornata odierna e le prossime ore, i modelli indicano che le condizioni atmosferiche rimarranno variabili con precipitazioni possibili su ampie zone dell’isola. L’instabilità è accompagnata da vento teso e un generale abbassamento delle temperature, che in alcune aree interne può favorire nevicate a quote medie. Le condizioni della nuvolosità varieranno localmente, con alternanza di schiarite e annuvolamenti intensi.

La Protezione Civile regionale monitora costantemente l’evoluzione dei fenomeni e può aggiornare gli avvisi meteo con livelli di allerta che variano da giallo ad arancione, a seconda dell’intensità delle precipitazioni e dei rischi associati di criticità idrogeologica e vento forte.

Meteo nell’Ennese

La provincia di Enna, situata nell’entroterra siciliano, risente delle condizioni instabili soprattutto sotto forma di temperature più basse e possibili fenomeni di pioggia intermittente o cielo nuvoloso. Secondo i principali servizi meteorologici, la provincia si trova al centro di una massa d’aria fredda che determina un clima tipicamente invernale, con minime prossime allo zero e massime contenute nella fascia bassa del termometro.

La presenza di venti settentrionali o nord-occidentali contribuisce a rendere le giornate maggiormente fresche, anche in assenza di precipitazioni persistenti. Sulle aree collinari e montane della provincia non è esclusa la possibilità di nevicate se la quota di accumulo si abbassa ulteriormente, soprattutto nelle ore più fredde.

Attenzione sulle strade

I fenomeni meteorologici possono avere conseguenze dirette sulla viabilità autostradale e sulle condizioni di guida. Sulla base delle previsioni meteo e degli avvisi ufficiali:



Ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza nelle tratte interessate da pioggia o vento forte.

Usare pneumatici adeguati o catene da neve, in particolare nei tratti montani o in presenza di gelate.

Segnalare eventuali situazioni di criticità e consultare fonti ufficiali, come i bollettini della Protezione Civile e gli aggiornamenti del Consorzio Autostrade Siciliane.

