La donna al Pronto soccorso da giorni, Asp: “Assistita con cura, rifiutato ricovero a Nicosia”

“La signora, 97 anni, giunta al presidio in condizioni di salute precarie, è stata presa in carico immediatamente dal personale sanitario ed è attualmente assistita con piena competenza e professionalità”. Lo afferma l’Asp di Enna in merito al caso riportato da ViviEnna dell’anziana rimasta al Pronto soccorso per diversi giorni come segnalato dalla famiglia della donna a causa della mancanza di posti in Cardiologia.

“Posto letto dedicato alla paziente”

“La paziente, dopo un primo momento passato nella shock room dedicata ai codici rossi monitorata e assistita continuativamente, è stata spostata in una sala dedicata con i dovuti accorgimenti umani, medici e strumentali. Al momento la signora è ricoverata presso il reparto di medicina di urgenza all’interno del pronto soccorso con un posto letto dedicato, nel rispetto assoluto della sua condizione clinica e della sua dignità”.

“Rifiutato ricovero al Basilotta”

L’azienda, sui posti letto mancati in Cardiologia, conferma che sono saturi ma aggiunge un altro particolare: “Sul fronte del percorso di ricovero, è necessario precisare che il reparto di Cardiologia dell’Umberto I non dispone al momento di posti letto liberi. Alla luce di questa circostanza, il medico di turno del PS ha prospettato il ricovero per la paziente presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Basilotta di Nicosia, ma i parenti hanno rifiutato questa possibilità”

Secondo quanto riportato dall’Asp “il trasferimento, qualora accolto, avverrebbe in piena sicurezza, con ambulanza medicalizzata e medico a bordo, garantendo in ogni fase la continuità assistenziale e la cura della paziente”

La situazione al Pronto soccorso

Il Direttore medico di Presidio “tiene ad evidenziare che la situazione dei ricoveri in pronto soccorso viene tenuta sotto controllo, sia tramite i software aziendali che verifiche di persona giornaliere” si legge nella nota.

Inoltre, il Direttore Generale dell’ASP di Enna “si trovava in visita presso il Pronto Soccorso dell’Umberto I nell’ambito dei sopralluoghi periodici che effettua di routine presso i presidi aziendali. Nel corso della visita, il Direttore Generale ha avuto modo di incontrare personalmente il nipote della paziente, rassicurandolo sulla qualità delle cure prestate e sull’attenzione con cui la struttura sta seguendo il caso”.