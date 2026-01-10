Le raffiche di vento sferzano Valguarnera, il sindaco: “Evitate spostamenti”

Il vento non dà tregua e Valguarnera e fa i conti con un pomeriggio segnato da paura e disagi. Le violente raffiche di burrasca che stanno interessando l’Ennese hanno provocato la caduta di alberi in più punti del paese, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’attivazione delle procedure di emergenza previste dal Piano di Protezione Civile.

Cosa è accaduto a Valguarnera

Il primo episodio si è verificato in via Virgilio, all’altezza dell’ex scuola agraria, dove un albero è crollato improvvisamente sulla strada. L’area è stata messa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla rimozione dell’albero evitando conseguenze peggiori per la circolazione e per i residenti.



Un secondo intervento si è reso necessario nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18, nella zona del Boccone del Povero, in prossimità di un ponte. Anche qui un albero, spezzato dalla forza del vento, è finito sulla carreggiata creando una situazione di potenziale pericolo. Sul posto sono intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, affiancati dalla Polizia Locale, per ripristinare le condizioni di sicurezza.

L’appello del sindaco

Di fronte al peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, ha lanciato un appello diretto e accorato alla popolazione attraverso i social network. «La situazione meteo non è da sottovalutare – ha scritto –. I venti di burrasca continuano a soffiare con forza e in alcune zone stanno creando criticità. Abbiamo attivato tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile».

Restare a casa, evitare spostamenti

Il primo cittadino ha invitato i cittadini a mantenere alta l’attenzione, evitando spostamenti non necessari, mettendo in sicurezza oggetti e strutture all’aperto e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. «In questo momento – ha aggiunto – c’è una criticità al Boccone del Povero: Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area».

L’Amministrazione comunale ha assicurato la propria presenza costante sul territorio, ribadendo la disponibilità a intervenire in caso di emergenze e richiamando al senso di responsabilità e di comunità che da sempre contraddistingue Valguarnera. La situazione resta sotto osservazione, in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

