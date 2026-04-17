Caro carburanti, Greco pressa la deputata Longi: “Sostenga il taglio delle accise per la Sicilia”

Il dibattito politico sul caro vita e sull’insularità si accende in Sicilia, partendo da un appello che attraversa gli schieramenti. Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici e consigliere comunale ennese del Pd ha rivolto un invito diretto alla deputata nazionale ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, affinché sostenga il disegno di legge (sotto forma di emendamento) presentato dal senatore PD Antonio Nicita

La proposta

La proposta punta a dimezzare le accise per i consumatori finali di Sicilia e Sardegna per l’intero 2026 . Secondo le stime tecniche, l’intervento comporterebbe una riduzione dei prezzi alla pompa del 13-15% sulla benzina, del 13% sul gasolio e del 7% sul Gpl. Il provvedimento, che si basa sull’articolo 119 della Costituzione relativo al principio di insularità, prevede inoltre l’obbligo per le raffinerie locali di riservare quote di prodotto a porti e aeroporti delle isole, oltre all’attivazione di oneri di servizio pubblico per i voli verso Roma e Milano

Il pressing su Longi

«La proposta presentata dal Senatore Nicita è profondamente giusta nel merito, nel metodo e nell’impostazione politica», ha dichiarato Greco, sottolineando come l’iniziativa miri a ridurre il divario economico storico tra le isole e il resto del Paese.

Il cuore politico dell’intervento di Greco è però l’appello alla “concittadina” Longi: «L’auspicio è che la proposta venga approvata a larghissima maggioranza con il contributo politico soprattutto dei deputati e dei senatori delle due isole, indipendentemente dall’appartenenza politica di ognuno» .

Il Dl Nicita intende correggere quello che i senatori Dem definiscono un «paradosso»: Sicilia e Sardegna ospitano circa il 50% della capacità nazionale di raffinazione, eppure i residenti pagano il carburante più caro del continente. La copertura finanziaria della misura verrebbe garantita da un contributo straordinario derivante dalle maggiori entrate delle imprese fornitrici di energia.