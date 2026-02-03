Corsa a sindaco di Enna, Greco: “Declino l’invito del Centrodestra a candidarmi”

Massimo Greco declina la richiesta del Centrodestra di essere il candidato della coalizione alle elezioni amministrative che si terranno ad Enna nella prossima primavera. “Sono lunsingato – dice Greco- per la proposta di candidatura che mi è stata offerta e ringrazio tutti coloro che in questo momento delicato per il futuro della città mi hanno incoraggiato a scendere in campo”.

La carriera

Massimo Greco è un personaggio noto ad Enna: Funzionario direttivo e Formatore interno dell’Amministrazione regionale siciliana e opinionista di ViviEnna ha un passato illustre in politica, avendo rivestito per per quattro lustri diverse cariche istituzionali tra le quali quella di Consigliere e di Presidente del Consiglio alla Provincia Regionale di Enna.

“Ecco perché ho declinato l’invito”

“Ancorchè amareggiato, devo però declinare l’invito, avendo – aggiunge Massimo Greco- da tempo scelto di contribuire diversamente a migliorare la qualità di vita della mia comunità e del territorio interno della Sicilia, anche per il tramite di questo organo d’informazione. In tale contesto, penso e spero di avere la coscienza civica a posto”.