A Enna la prima Fiera dell’Orientamento per gli studenti delle scuole medie

Si terrà il 12 e 13 gennaio la prima edizione della Fiera dell’Orientamento rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della provincia di Enna. L’iniziativa è promossa dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta–Enna dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in collaborazione con il Comune di Enna e con il sostegno dell’assessore all’Istruzione La Porta.

Per due giorni, la Galleria Civica di Enna si trasformerà in uno spazio dedicato all’informazione e al confronto sulle opportunità formative offerte dagli istituti superiori del territorio, con l’obiettivo di accompagnare i più giovani in una fase cruciale del loro percorso scolastico.

Il dialogo tra studenti al centro dell’iniziativa

Elemento caratterizzante della Fiera sarà il confronto “peer-to-peer”. Saranno infatti le studentesse e gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, affiancati dai docenti referenti per l’orientamento, a presentare direttamente agli alunni delle scuole medie gli indirizzi di studio, i progetti e le opportunità formative dei rispettivi istituti.

Parteciperanno alla Fiera gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado: I.I.S. G. Falcone di Barrafranca, I.I.S. Federico II di Enna, I.I.S. E. Majorana–A. Cascino di Piazza Armerina, I.I.S. F. Fedele di Agira, I.I.S. N. Colajanni–P. Farinato di Enna, I.I.S. L. Da Vinci di Piazza Armerina, I.I.S. E. Medi–N. Vaccalluzzo di Leonforte e I.I.S. A. Lincoln di Enna.

Le scuole secondarie di primo grado coinvolte sono gli istituti comprensivi Santa Chiara, Neglia-Savarese ed E. De Amicis di Enna, Dante Alighieri di Leonforte, San Giovanni Bosco–Europa di Barrafranca, Chinnici-Roncalli e Falcone-Cascino di Piazza Armerina.

Apertura anche pomeridiana e coinvolgimento delle famiglie

Per favorire la più ampia partecipazione possibile, la Galleria Civica resterà aperta anche nel pomeriggio, consentendo l’accesso non solo agli studenti, ma anche alle famiglie interessate ad approfondire l’offerta formativa degli istituti presenti.

«La Fiera dell’Orientamento è un’occasione concreta per mettere al centro le studentesse e gli studenti, accompagnandoli in un momento delicato della loro crescita personale e formativa», sottolinea la dott.ssa Sicurello. «Il confronto diretto con le scuole del territorio favorisce scelte più consapevoli e rafforza il legame tra istituzioni scolastiche e comunità locale».

Orientamento come strumento contro la dispersione scolastica

Sull’importanza dell’iniziativa interviene anche la dottoressa Schembri: «Investire sull’orientamento significa investire sul futuro dei nostri giovani. Iniziative come questa contribuiscono a prevenire la dispersione scolastica e a valorizzare le potenzialità di ciascuno, promuovendo il successo formativo e l’inclusione».

Secondo la dott.ssa Maria Adele Tirrito, «l’evento permetterà all’adolescente di operare scelte fondate ed efficaci in merito al proprio futuro scolastico e, successivamente, professionale».

I ringraziamenti e il valore dell’iniziativa

Il dirigente Marcello Giovanni Li Vigni, che ha promosso attivamente l’iniziativa, esprime, insieme allo staff dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta–Enna, il proprio ringraziamento ai dirigenti scolastici «per l’impegno e la sensibilità dimostrati», sottolineando come senza la loro collaborazione l’evento non avrebbe potuto svolgersi. Un ringraziamento particolare è rivolto anche ai gestori dello Spazio per Enna – SPE – per il supporto logistico fornito.

La Fiera dell’Orientamento si configura così come una tappa significativa per accompagnare ragazze e ragazzi verso scelte informate e consapevoli, valorizzando il ruolo della scuola come fulcro educativo e come motore di sinergie con gli enti locali.