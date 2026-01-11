La neve blocca il traffico a Enna in piena notte

Sarà stata anche spettacolare la nevicata abbattutasi su Enna in nottata ma di problemi alla viabilità ne ha creati tanti. Diversi i video che stanno circolando sui social e sulle chat a testimonianza di una notte all’insegna del freddo.

In via Pergusa

Come accaduto ieri in via Pergusa: le auto sono rimaste incolonnate per l’estrema difficoltà a proseguire per via della neve che dopo essersi depositata sull’asfalto si è poi progressivamente sciolta fino a diventare fango. I mezzi pattinavano sulla strada, quasi impossibile fare manovre, alcuni, nel corso della nevicata, hanno preferito aspettare prima di proseguire. In mattinata, le condizioni sono migliorate: ha smesso di nevicare ma le temperature restano, comunque, basse.