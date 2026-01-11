Enna si risveglia sotto la neve: città imbiancata e temperature in calo

La neve è tornata a imbiancare Enna, regalando alla città un fascino senza tempo.

Temperature crollate

Nelle ultime ore il brusco calo delle temperature ha favorito le precipitazioni nevose, trasformando tetti, strade e piazze in un paesaggio invernale suggestivo, ma portando con sé anche criticità legate alla sicurezza e alla viabilità.

Le raffiche di vento

Il peggioramento delle condizioni meteo era stato preceduto, nella giornata di ieri, da forti raffiche di vento che hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco in diversi comuni della provincia. Le squadre sono state impegnate soprattutto per la rimozione di alberi e rami sradicati, finiti sulle carreggiate o in prossimità delle abitazioni.

Alberi abbattuti

Sulla strada statale 117 bis un’auto è stata lambita da un arbusto abbattuto dal vento. Solo tanta paura per il conducente, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati alle condizioni meteo avverse. Disagi si sono registrati anche a Valguarnera, dove la caduta di alberi ha causato rallentamenti e problemi alla circolazione.

Pericolo sulle strade

Con l’arrivo della neve e il progressivo abbassamento delle temperature, cresce ora la preoccupazione per il gelo e la possibile formazione di ghiaccio sulle strade, in particolare nelle ore notturne e mattutine. Una situazione che rende più insidiosi gli spostamenti, soprattutto lungo le arterie interne e nei tratti collinari e montani.

L’appello dei sindaci

I sindaci dei comuni dell’Ennese hanno invitato i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di prestare attenzione alla guida. L’appello è a evitare viaggi non indispensabili e a rispettare le indicazioni delle autorità, mentre si monitora l’evolversi delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

