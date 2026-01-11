Enna, prova di forza al “Razza”, Vibonese piegata

L’Enna apre il 2026 con una prestazione autoritaria e conquista tre punti pesanti sul campo della Vibonese. Al “Luigi Razza” finisce 3-1 per i gialloverdi, protagonisti di una gara gestita con ordine, intensità e lucidità, soprattutto nella prima frazione. Una vittoria che va oltre il risultato e certifica la crescita del gruppo guidato da Francesco Passiatore.

La gara

L’approccio degli ennesi è subito convincente. Dopo pochi minuti Dadic sfiora il vantaggio colpendo la traversa, un segnale chiaro di come l’Enna abbia preparato la gara con personalità. I padroni di casa faticano a trovare spazi e si affidano a sporadiche ripartenze, mentre gli ospiti mantengono il controllo del gioco, muovendo bene il pallone e occupando con intelligenza il campo.

Il vantaggio

Il vantaggio arriva alla mezz’ora: su una conclusione che si stampa sul palo, Dadic è il più rapido a intervenire e a depositare in rete. Il gol non cambia l’inerzia del match, anzi rafforza le certezze dell’Enna che, dieci minuti più tardi, raddoppia ancora con lo stesso Dadic, bravo a farsi trovare pronto in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. È un primo tempo di sostanza e concretezza per i siciliani, che vanno al riposo con un doppio vantaggio meritato.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Vibonese prova a rimescolare le carte, ma l’Enna non arretra e continua a difendere con attenzione. Al 7’ arriva l’episodio che chiude definitivamente i conti: calcio di rigore per gli ospiti, Montero è freddo dal dischetto e firma lo 0-3. Il gol della bandiera dei rossoblù arriva solo nel finale, senza mai riaprire realmente la partita.

Un successo che conferma la solidità dell’Enna, capace di unire qualità e maturità in una trasferta delicata.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Dicorato, Marafini (1′ st Dick), Brunetti, Keita; Bucolo, Bonotto (12′ st Montenet), Di Gilio; Sasanelli (35’ st Galita), Carnevale (1′ st Coulibaly), Ciprio (1′ st Balla). A disp.: Del Bello, De Salvo, Santoro, Loza. All. Esposito

ENNA: Loliva; Di Modugno, Occhiuto, Spina, Zerillo; Garcia (19′ st Deriu), Dadic, Tchaouna Fky (35’ st Rossitto); Distratto (19′ st Bonfigli), Montero, Tchaouna Fk (35’ st Bamba). A disp.: Cerantola, Galfano, Cespedes, Salvi, Gabrieli. All. Passatore

ARBITRO: Riccardo Borghi di Modena (assistenti Matteo Di Meo di Parma e Lorenzo Palma di Bologna)

MARCATORI: 31′ pt Dadic, 41′ pt Dadic, 7′ st Montero

NOTE: Rec.: 2′ pt-5’ st

Parla l’allenatore dell’Enna

Nel dopo gara, soddisfatto ma lucido l’allenatore dell’Enna Francesco Passiatore:

«Credo che oggi sia stata una grandissima prova di maturità. Non solo per il risultato: nei primi 20 minuti avremmo potuto segnare anche più gol. La squadra ha offerto una prestazione di alto livello. I ragazzi hanno capito cosa serve. È questo il bello di un gruppo giovane: lavora con tranquillità, li vedi allenarsi bene e poi raccolgono il giusto. Oggi siamo andati oltre, sia nella prestazione sia nella concretezza».

