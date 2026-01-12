Dialoghi e riflessioni su Enna: venerdì l’evento “Comunità è”

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18:30, al Al Kenisa – Caffè Letterario Arci Petra, in collaborazione con Koinè Eureka, ANPI Enna, e l’ONG “Luciano Lama”, organizza l’incontro “Comunità è”, dedicato alla riflessione sul senso di comunità e sul ruolo della partecipazione collettiva nella vita sociale, culturale e civica del territorio.

Le sfide del territorio

Secondo gli organizzatori, “una comunità è la trama di legami e relazioni che dà forma alla vita condivisa — negli spazi e nei luoghi comuni, nei confronti e nei progetti collettivi, nel valore dei rapporti umani e della fiducia reciproca”. Il confronto si propone di analizzare in particolare le sfide delle aree interne, dove il tessuto sociale rappresenta un elemento cruciale per il radicamento, la cura reciproca e la costruzione del futuro.

La nota sottolinea che oggi la dimensione comunitaria rischia di sfilacciarsi: la perdita di memoria e legami, l’indebolimento del dialogo e la difficoltà di costruire narrazioni condivise indicano la necessità di ripensare fiducia, partecipazione e responsabilità collettiva. “Coltivare la comunità significa coltivare ascolto, memoria, responsabilità e capacità di stare insieme, anche tra generazioni diverse”, si legge nella nota.

Gli interventi

L’incontro prende le mosse dal libro Elogio della Politica (2025) di Enzo Cimino, che propone una riflessione sul senso della politica come pratica collettiva, spazio di partecipazione e responsabilità condivisa. Accanto al contributo di Cimino, sono previsti interventi di: Anna Vasquez, autrice di Malacriata (2023), che affronta temi di ingiustizia, relazioni sociali e contraddizioni presenti nelle comunità; Renzo Pintus, autore di La memoria ritrovata. Storie di partigiani ennesi 1943–45 (2023) e presidente di ANPI Enna, che interverrà sul rapporto tra memoria storica, identità locale e costruzione del presente; Michele Sabatino, economista e presidente della ONG “Luciano Lama”, con un contributo sulla dimensione economica e sociale dei territori; Federica Barbarino, presidente di Arci Petra APS, professionista dei beni culturali e attiva in ambito associativo e culturale nei contesti locali.

L’incontro sarà introdotto da Lillo Maria Colaleo e moderato da Manuel Gaetano Cutaia, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e la riflessione su ciò che significa vivere e costruire comunità oggi.