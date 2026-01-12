Nasce “L’Orto Interiore”, laboratorio tra cucina e cultura del cibo

C’è un orto che non si vede, ma che riguarda tutti: uno spazio fatto di attese, trasformazioni e cura. Da questa immagine nasce “L’Orto Interiore”, il nuovo laboratorio di cucina e orto in programma allo Spaccio Bio – Bottega con Cucina nei sabati pomeriggio tra febbraio e marzo.

Il percorso in 5 incontri

Il percorso, articolato in cinque incontri, è condotto da Anna Tinebra e Stefano Di Vita, in collaborazione con l’associazione culturale I CAMINANTI – Centro Siciliano di Cultura Popolare. Il laboratorio propone un’esperienza che unisce pratica e riflessione, mettendo in relazione il lavoro della terra, la cucina e una più ampia consapevolezza dei gesti quotidiani legati al cibo.

Cosa è l’Orto interiore

“L’Orto Interiore” si configura come un ecosistema narrativo e operativo in cui coltivare e cucinare condividono la stessa logica: rispetto dei tempi, attenzione alle materie prime, semplicità e trasformazione. L’orto diventa metafora di uno spazio interiore da ascoltare e curare, ma anche esperienza concreta, fatta di mani nella terra e ingredienti da preparare insieme.

Durante gli incontri, i partecipanti lavoreranno con prodotti stagionali e biologici, selezionati tra quelli disponibili allo Spaccio Bio. Ogni appuntamento prevede momenti di cucina collettiva — dalla scelta degli ingredienti alla preparazione e degustazione — affiancati da occasioni di confronto sulla provenienza degli alimenti, sulla stagionalità e sul lavoro dei produttori locali. La cucina si propone così come luogo condiviso di apprendimento, ascolto e relazione.

La collaborazione con I CAMINANTI, realtà impegnata da anni nella valorizzazione delle culture popolari, con particolare attenzione alla Sicilia e ai popoli migranti, arricchisce il progetto di una dimensione culturale e sociale. Il cibo diventa strumento di narrazione, incontro e scambio tra saperi e comunità.

Il laboratorio

Il laboratorio si inserisce in modo coerente nell’identità dello Spaccio Bio – Bottega con Cucina, nato come spazio dedicato ai prodotti biologici e locali e oggi ampliato con una cucina aperta alla comunità. Fin dalle origini, la bottega promuove un modello di consumo fondato su responsabilità ambientale, trasparenza delle filiere, equità nei rapporti con i produttori e qualità del cibo.

“L’Orto Interiore” è, infine, un invito a tornare all’essenziale: dalla terra al piatto, dal produttore alla comunità. Un percorso che accompagna i partecipanti a riscoprire il valore dei tempi naturali e delle scelte quotidiane, offrendo strumenti concreti per utilizzare al meglio i prodotti stagionali e costruire un rapporto più consapevole con il cibo.