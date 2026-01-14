Aule fredde in Sicilia, Marano (M5s) e Tanasi (Codacons) uniti per difendere il diritto allo studio

Dalle segnalazioni alla mobilitazione per garantire condizioni dignitose a tutta la comunità scolastica.

Dall’ascolto alla mobilitazione per garantire condizioni di studio e di lavoro dignitose a tutta la comunità scolastica siciliana. È con questo obiettivo che si è svolto l’incontro tra Jose Marano, deputata regionale M5s nonché Presidente dell’Intergruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana “Tutela Consumatori”, e Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons.

Il confronto ha evidenziato la necessità di mettere in campo un’azione decisa e coordinata affinché vengano adottati interventi rapidi, concreti ed efficaci per superare l’emergenza delle aule fredde. “Attraverso l’Intergruppo che ho l’onore di presiedere – dichiara Marano – porterò la questione all’attenzione del Parlamento siciliano promuovendo tutte le iniziative che saranno necessarie per risolvere il problema. Non possiamo accettare che studenti e docenti siano costretti a vivere la scuola in ambienti freddi e inadeguati. Il diritto allo studio passa anche dalla dignità e dalla sicurezza degli spazi scolastici”.

“Dopo aver ricevuto decine di segnalazioni, abbiamo deciso di trasformare l’indignazione in un’azione concreta – afferma Tanasi – Il freddo nelle scuole non è un semplice disagio ma una violazione dei diritti fondamentali di studenti, docenti e personale scolastico”.

Dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa “SOS Aule Fredde” che ha permesso di raccogliere numerose denunce da famiglie, studenti, docenti e personale scolastico, il Codacons ha deciso di trasformare il malcontento emerso dal territorio in un’azione strutturata poiché le segnalazioni raccolte raccontano una quotidianità fatta di aule fredde, impianti di riscaldamento non funzionanti o insufficienti e condizioni di studio e di lavoro non dignitose.

Nell’ambito dell’iniziativa del Codacons “SOS Aule Fredde”, famiglie, studenti, docenti e personale scolastico possono continuare a segnalare situazioni di aule fredde e disservizi legati al riscaldamento scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 3715201706.



