Andrea Greco al Senato Accademico di UniCt: attenzione alle aree interne

Si è svolto nel mese di dicembre il primo Senato Accademico che ha visto la partecipazione di Andrea Greco, studente ennese eletto negli organi di governo dell’Università di Catania.

Rappresentante della Koinè

Greco è stato eletto in rappresentanza dell’associazione studentesca Koinè, risultata la più votata alle ultime elezioni universitarie dell’Ateneo. Con 851 preferenze personali e 1.245 voti di lista, è stato il secondo candidato più votato in assoluto.Nel corso della seduta, il Senato Accademico ha affrontato temi legati al benessere e all’inclusione degli studenti.

Le misure

Tra le misure approvate figurano il potenziamento del supporto psicologico, la formazione dei docenti sul sostegno a studenti con Dsa e disabilità, l’attivazione di servizi di interpretariato per studenti sordi e l’acquisto di strumenti a supporto del benessere studentesco.È stata inoltre confermata l’attenzione verso gli studenti fuori sede in condizioni socio-economiche disagiate, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle aree interne e dalla provincia di Enna, oltre che da altri territori siciliani.«Si tratta di un primo passo importante, ma non sufficiente», ha dichiarato Greco, sottolineando la necessità di rafforzare gli interventi a sostegno degli studenti pendolari e fuori sede attraverso misure economiche e servizi dedicati.