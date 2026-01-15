Lavori di potatura in Piazza VI Dicembre, scattano i divieti di sosta
Enna-Cronaca - 15/01/2026
Il Comando della Polizia Locale di Enna informa la cittadinanza che, in occasione dei lavori di potatura delle essenze arboree presenti in Piazza VI Dicembre, sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità.
L’ordinanza
Con ordinanza del 12 gennaio 2026, è stata infatti disposta l’istituzione del divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata per la giornata di venerdì 17 gennaio 2026, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, e comunque fino a cessate esigenze.
Dove ci saranno gli interventi
Il provvedimento interesserà entrambi i lati del tratto di via Roma compreso tra l’ingresso della chiesa di San Marco (lato ex Scuola Media “Pascoli”) e l’intersezione con via San Girolamo, nonché l’intera area di piazza Umberto.La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare al fine di consentire il regolare svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.