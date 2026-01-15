Valguarnera ci riprova, secondo tentativo per il liceo di Scienze applicate

Per il secondo anno consecutivo viene riproposto a Valguarnera il liceo scientifico con opzione “Scienze applicate”, che farà capo, come sede distaccata, al liceo “Falcone” di Barrafranca.

I locali dell’istituto Magno

Qualora l’iniziativa dovesse concretizzarsi, le attività didattiche si svolgeranno nei locali dell’istituto professionale “G. Magno” in contrada Marcato. Si tratta di una nuova e importante opportunità per la comunità in vista del prossimo anno scolastico, dopo l’esito negativo della precedente esperienza. Come si ricorderà, lo scorso anno il decreto firmato dall’attuale assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, aveva suscitato grande entusiasmo tra le istituzioni locali, provinciali e tra la popolazione.

Primo tentativo fallito

Tuttavia, nonostante le buone premesse, il progetto non riuscì a decollare a causa del numero insufficiente di iscrizioni. Gli studenti iscritti furono inizialmente 14, numero sufficiente per l’avvio della prima classe, ma successivamente, per ragioni mai chiarite, chiesero uno dopo l’altro il nulla osta per trasferirsi in altri istituti della provincia. Oggi si presenta una seconda occasione, forse l’ultima, da non lasciarsi sfuggire: l’istituzione di un liceo scientifico a indirizzo innovativo a Valguarnera potrebbe rappresentare un vero motore di crescita culturale e sociale per i giovani del territorio.

Le attività di orientamento

In questi giorni i docenti incaricati stanno intensificando le attività di orientamento, impegnandosi al massimo in vista degli open day. Dopo la presentazione del progetto presso la Galleria civica di Enna, l’appuntamento più significativo è fissato per mercoledì 28 gennaio alle ore 16.30, presso l’istituto “G. Magno”, dove saranno accolti studenti provenienti da tutta la provincia e, in particolare, dalle due scuole medie di Valguarnera. Il liceo scientifico “Scienze applicate” si distingue per un’offerta formativa moderna e altamente qualificante, orientata alla cultura scientifico-tecnologica. Il percorso di studi garantisce una

preparazione approfondita nelle discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e informatiche, con ampio spazio alle applicazioni pratiche. Numerose ore di laboratorio, soprattutto di informatica, chimica e fisica, consentiranno agli studenti di acquisire competenze solide, fondamentali per il proseguimento degli studi universitari.

Va inoltre sottolineato che l’istituto “G. Magno” è una struttura moderna, dotata di aule innovative e multimediali, già sede del professionale a indirizzo commerciale. Un ulteriore aspetto da non trascurare riguarda i benefici economici e logistici per le famiglie: i ragazzi, al termine della scuola media, potranno proseguire gli studi a Valguarnera, evitando costi aggiuntivi e i disagi legati agli spostamenti quotidiani verso Enna o Piazza Armerina.