Scienze applicate, al via le iscrizioni, attesa per il “boom”

Al via da ieri 21 gennaio e sino al 10 febbraio, le iscrizioni alle prime classi delle scuole superiori. Quest’anno in provincia c’è una novità: l’istituzione del nuovo liceo scientifico ad indirizzo “scienze applicate” che sorgerà presso l’istituto “Giacomo Magno”, che attualmente accoglie il Professionale. Un indirizzo, questo di scienze applicate, innovativo che offre un approccio pratico alle scienze, all’informatica, alla fisica, alla chimica e alla biologia, che prepara gli studenti in ambiti scientifici,

tecnologici e competenze traversali. Insomma, un’offerta formativa di massimo livello.

L’assessore Auzzino

Ad essere entusiasta per questo nuovo traguardo è l’assessore alla pubblica istruzione Carmelo Auzzino: “Questo traguardo -afferma- rappresenta un momento storico per Valguarnera, che per la

prima volta accoglie un liceo innovativo nel suo territorio. E rappresenta inoltre un duplice beneficio per le famiglie, non solo i giovani potranno frequentare un istituto d’eccellenza direttamente nel loro comune, ma non sarà più necessario sostenere i costi di abbonamento per il trasporto scolastico verso comuni limitrofi. L’attivazione di questo indirizzo – continua- non è soltanto un investimento nell’istruzione, ma un segnale di crescita per tutta la nostra comunità. Si offrono nuove prospettive per i

nostri giovani, che potranno formarsi senza allontanarsi da casa, e si gettano le basi per un futuro in cui Valguarnera potrebbe diventare sempre più un polo di riferimento per l’educazione e la cultura.”

“Premiato impegno della sindaca”

La corsa ai meriti però non si arresta, tutt’altro! Auzzino tiene infatti a ringraziare per questo traguardo il sindaco Francesca Draià, “per aver seguito con impegno e dedizione ogni fase dell’iter, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni per raggiungere risultati significativi per il territorio, non lesinando tempo e lavoro per raggiungere questo meraviglioso obiettivo.” Ringrazia inoltre la dirigente scolastica dell’istituto superiore Falcone di Barrafranca, Maria Stella Gueli, “che non ha mai smesso di credere nella possibilità di ottenere questo nuovo indirizzo, nonostante i numerosi tentativi respinti negli anni precedenti, il governo regionale, nella fattispecie l’On. assessore Mimmo Turano per aver tenuto in considerazione le esigenze del nostro territorio e per aver dato una possibilità in più ai nostri ragazzi nella scelta del loro percorso formativo. Un risultato -conclude- che rappresenta la vittoria di tutta la comunità e in qualità di assessore alla pubblica istruzione, sono profondamente grato per il supporto di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e lavorato per realizzarlo”.

La stoccata della segretaria del Pd

Il successo, presenta però sempre diverse facce. Nei giorni scorsi la segretaria provinciale del PD

Katya Rapè, docente del “Magno” che sul progetto, assieme a dei colleghi, ha lavorato tanto nel passato, investendo del problema anche l’on. Venezia, in un suo nuovo post ha scritto: “Hanno vinto la comunità

scolastica ed il territorio. Capita spesso che negli ultimi metri quando stai per tagliare il traguardo, ti ritrovi accanto compagni di viaggio mai o poco visti prima. Ce ne rallegriamo! Quello che veramente conta è il risultato raggiunto e sentirsi finalmente appagati dopo anni di fatiche.”