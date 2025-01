Scienze applicate a Valguarnera, la “corsa” per il merito

Vivo compiacimento tra la gente a Valguarnera, per l’apertura a partire dal prossimo anno scolastico del liceo scientifico – scienze applicate- che darà vita ad un corso di studi di 1^ livello e di spiccata innovazione nello studio delle discipline.

Draià e Rapè

Ma il compiacimento maggiore arriva dal mondo della politica ove sia la sindaca Draià che fa capo alla Lega, dunque forte della vicinanza politica all’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che il PD, attraverso la segretaria provinciale Rapè, hanno annunciato urbi et orbi di essere stati determinanti nell’esito del risultato. Risultato- hanno però affermato sia la sindaca Draià che Rapè- avvenuto con il fondamentale supporto della preside e di alcuni docenti dell’istituto Magno.

Il consigliere Speranza

Ad avvalorare ancora la tesi della segretaria provinciale PD, è adesso il capogruppo al consiglio comunale Giuseppe Speranza che afferma: “L’attivazione del liceo scientifico con indirizzo scienze applicate,

rappresenta un sogno che si avvera per tanti docenti con in testa il dirigente scolastico Prof.ssa Stella Gueli che da anni si battono per il rilancio dell’offerta formativa dell’istituto scolastico valguarnerese. Da

anni la segreteria provinciale del Pd guidato da Katia Rapè, docente presso l’Istituto Magno, e la fondamentale mediazione del On. Fabio Venezia hanno permesso il raggiungimento di un traguardo che siamo certi rappresenterà un’importate occasione formativa per tanti studenti ennesi. il riconoscimento del Giacomo Magno, siamo certi può rappresentare un nuovo inizio in grado di valorizzare le migliori risorse del nostro territorio”.

L’opportunità per gli studenti

Quello che nascerà comunque- come già accennato- sarà un liceo innovativo che fornirà agli allievi conoscenze avanzate negli studi legati alla cultura scientifico- tecnologica, alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Il nuovo corso di studi sorgerà presso l’istituto G. Magno, ove ha oggi sede il professionale per il commercio e potrebbe attrarre studenti dei paesi vicini, se non fosse per le difficoltà di collegamento tra questi e Valguarnera.

Il nodo dei trasporti

Difficoltà che tuttavia, potrebbero superarsi nel tempo, se si riusciranno ad attivare bus di servizio per i pendolari. Ma visto che le iscrizioni scolastiche per l’anno 2025-26 sono imminenti, dovrà essere adesso una corsa contro il tempo da parte dei docenti della scuola, convincere quanto meno le famiglie e

gli studenti del luogo ad intraprendere questo nuovo percorso formativo. I tempi sono strettissimi, le iscrizioni avranno infatti inizio il 21 gennaio prossimo e si concluderanno il 10 febbraio.