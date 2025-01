Bando della Regione, 2 consiglieri, “palazzetto dello Sport a Valguarnera”

I due consiglieri di maggioranza di Valguarnera Lorenzo Scarlata e Carmelo Auzzino, hanno depositato una mozione per la costruzione di un palazzetto dello sport a Valguarnera. La proposta dovrà però prima essere esaminata ed approvata dal consiglio comunale.

Bando della Regione

L’opportunità è data da un bando della Regione siciliana- dipartimento turismo e sport- che

prevede uno stanziamento di 120 milioni a favore dei Comuni per il potenziamento degli impianti sportivi. L’obiettivo dei due consiglieri vicini alla sindaca prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale dotata di un campo da padel, un campo da tennis e un’area piscina, pensata per soddisfare le esigenze di cittadini, sportivi e appassionati di tutte le età.

“E’ una opportunità”

Un’iniziativa che non solo punta a promuovere lo sport e il benessere nella comunità, ma che potrebbe

anche fungere da importante volano per lo sviluppo economico e sociale della città. “Questa opportunità – scrivono i due estensori della mozione- rappresenterebbe un’opportunità unica per Valguarnera e

non si tratta solo di costruire un impianto sportivo, ma di dare vita a uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento per lo sport e la socializzazione nella nostra comunità.

L’importanza della struttura

Il palazzetto dello sport non è solo un progetto per gli sportivi, ma per tutta la cittadinanza. Una

struttura di questo tipo rappresenterebbe un investimento a lungo termine per il benessere e il futuro dei nostri giovani. Non solo, ma favorirebbe la coesione sociale, la crescita economica e il benessere

dei cittadini. I due consiglieri quindi invitano l’Amministrazione Comunale a cogliere questa opportunità per migliorare le infrastrutture sportive del territorio e rispondere alle aspettative della cittadinanza.”