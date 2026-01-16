Acqua, Comitato depositata la class action, 200 ennesi contro il gestore idrico per i risarcimenti

“È stata ufficialmente depositata in data odierna l’azione di classe contro il gestore idrico Acquaenna s.c.p.a”. Lo afferma in una nota il Comitato Senzaquaenna, promotore della class action, che riunisce circa 200 ennesi, contro il gestore idrico sul mancato funzionamento dei depuratori che incide sul 30% delle tariffe e sulle partite pregresse che sarebbero state calcolate in modo errato. Difficile fare i conti ma la richiesta di risarcimento del danno sarà piuttosto cospicua.

Lo staff legale

“Il percorso per giungere a questo risultato non è stato privo di complessità. È stato infatti necessario procedere, rispetto alla primissima fase istruttoria, a una modifica del collegio difensivo, oggi composto dagli avvocati Claudio Longo, Luca Calì e Gianpiero Cortese” spiegano dal Comitato Senzacquaenna, in prima linea anche sulla riduzione delle tariffe idriche, indicate tra le più alte in Italia. Nelle ore scorse, il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha sollecitato il presidente dell’Ati, Nino Cammarata a predisporre un pool di esperti per capire se ci sono i margini per incidere sui costi in bolletta per l’utenza.

Il clima ostile

Da parte sua, il Comitato ritiene che il risultato raggiunto è importante soprattutto per un clima avverso attorno ad esso. “Da anni subiamo prevaricazioni e ingiustizie in silenzio. Oggi ci presentiamo davanti alla Magistratura con la stessa speranza del mugnaio di Sanssouci che, minacciato di esproprio dal potente imperatore Federico II di Prussia, rispose con fiducia: ‘c’è pur sempre un giudice a Berlino!’”.

La stoccata alla politica non manca. “Mentre c’è chi, in vista delle imminenti scadenze elettorali, si affanna a tessere alleanze, inseguire visibilità e contendersi qualche poltrona, il Comitato – ancora una volta – ha scelto di fare ciò che altri avrebbero potuto e dovuto fare: tutelare concretamente i cittadini. Senza incarichi, senza rendite di posizione, senza calcoli elettorali”