45 milioni per rifare le strade provinciali, in campo 19 progetti

45 milioni di euro per 19 i progetti ultimati e in corso di realizzazione che riguardano al viabilità di tutto il territorio provinciale. Sono i dati diffusi dal Libero Consorzio, l’ex Provincia di Enna che rivendica una azione di ripartenza nelle manutenzioni della viabilità.

Uno sforzo per far ripartire gli investimenti

“I numeri parlano chiaro e raccontano in maniera oggettiva qual’è stato ad oggi, ad un anno dall’insediamento, l’impegno e lo sforzo dell’Amministrazione guidata dal presidente Piero Capizzi su quello che è stato individuato fin da subito quale obiettivo strategico prioritario. Far ripartire gli investimenti sulle infrastrutture viarie, per migliorare i collegamenti tra i comuni e l’asse autostradale e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, consapevoli del fatto che una rete stradale efficiente significa anche incidere sulla crescita economica di intere comunità” si legge in una nota ufficiale.

Il giorno della chiusura dell’autostrada

I dati vengono diffusi proprio nel giorno in cui chiude un tratto di autostrada per rilievi da parte di Anas ma si tratta di una coincidenza di tempi. I disagi per le chiusure notturne, che continueranno anche mercoledì e giovedì,, sono necessari per rendere più efficiente il sistema stradale.

Il dettagli dei dati

A fornire nel dettaglio i dati sono il consigliere delegato alla Viabilità Salvatore Cappa e il responsabile del Servizio, il geometra Salvatore Ragonese che assieme, ognuno nel suo ruolo, monitorano costantemente l’andamento di tutti i progetti in corso e in itinere.

“L’impatto economico della ripresa degli investimenti sul territorio provinciale ad opera del Libero Consorzio è notevole. Sono, infatti, 45 milioni di euro movimentati in questo arco temporale serviti a realizzare 19 progetti su strade provinciali ricadenti nei versanti Sud e Nord della provincia. Il dato significativo è che molti sono stati già ultimati e altri sono in via di realizzazione. Ai 19 progetti occorre giungere altre 3 opere finanziate per circa 7 milioni d 500 mila euro. I canali di finanziamento per la maggior parte riguardano il Fondo Sociale comunitario e per due progetti, la Sp 28 e il ponte di Gagliano i fondi sono prelevati dal bilancio dell’ente”.

Una scelta politica

“E’ stata una scelta politica chiara di questa Amministrazione – ha sottolineato il consigliere delegato Cappa- abbiamo sacrificato una parte dell’avanzo di amministrazione, pari complessivamente a 3 milioni 390 mila euro, per consentire di riavviare i due progetti, la Panoramica e il ponte di Gagliano, rimasti per un tempo infinitamente lungo impantanati in pastoie burocratiche e legali. Con queste somme oggi a distanza di un anno possiamo affermare di aver fatto il migliore degli investimenti. I lavori sulla Panoramica sono ripresi a pieno ritmo e per il ponte di Gagliano saranno affidati i servizi tecnici per la realizzazione dei progetti esecutivi e di fattibilità. Risultati fin qui ottenuti grazie anche a tutto lo staff tecnico, guidato dall’ingegnere Daniela Lumera, che ringrazio per l’impegno profuso e il supporto tecnico indispensabile”.

Quali sono i lavori attualmente in corso

Nel territorio di Enna i lavori in corso di realizzazione riguardano le strade provinciali 1, 81, 81 bis, 103 e 130 per un importo di 3 milioni e 8 mila euro circa arterie di particolare importanza per i collegamenti con il capoluogo e che serviranno per snellire il traffico su enna bassa. Finanziati sempre con fondi dell’Ente per 1 milione e 800 mila euro 4 interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nelle strade dei due versanti nell’ambito dell’Accordo quadro. Finanziati da Terna, quale compensazione territoriale, i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della Sp 63 per migliorare i collegamento con la riserva di monte Altesina. I 19 progetti coprono tutto l’interno territorio provinciale dove si è tenuto conto delle maggiori criticità in termini di collegamenti, di sicurezza e di utilità per le comunità.