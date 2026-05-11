Scatta la chiusura dell’autostrada A19 dalle 22,00 alle 6,00, percorsi alternativi

Scatta stasera la chiusura dell’autostrada A19 fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta in entrambe le direzioni. Come annunciato nei giorni scorsi una serie di ispezioni di Anas causeranno lo stop alla circolazione in orario notturno

Il percorso alternativo nella viabilità cittadina di Enna Bassa

Itinerario Palermo – Catania

Uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Caltanissetta (km 103+500) percorrere la SS 640, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, percorrere la SS122 fino alla SS 117 BIS e immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119+700) in direzione Catania.

Itinerario Catania – Palermo

Uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Enna (km 119+700) percorrere la SS117 BIS direzione Caltanissetta, fino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640, proseguire sulla SS640 fino ad immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Caltanissetta (km 103+500) in direzione Palermo.

Altri due giorni di chiusura in settimana

La prossima notte non sarà l’unico momento di chiusura e disagi per il traffico. Mercoledì 13 maggio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la sola carreggiata in direzione Catania tra lo svincolo di Trabia (km 19,900) e lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700).

PERCORSO ALTERNATIVO CONSIGLIATO

Uscire allo svincolo di Trabia, immettersi nella S.S. 113 in direzione Messina e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Termini Imerese.

Chiusura anche nella notte fra giovedì e venerdì

Giovedì 14 maggio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra lo Svincolo di Termini Imerese (km 25,700) e lo svincolo di Trabia (km 19,900).

PERCORSO ALTERNATIVO CONSIGLIATO

uscire allo svincolo di Termini Imerese, immettersi nella SS.113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Trabia.