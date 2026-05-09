Chiude l’autostrada A19 fra Caltanissetta ad Enna, ecco quando e i percorsi alternativi
Enna-Cronaca - 09/05/2026
Chiude l’autostrada A 19 nel tratto fra Enna e Caltanissetta nell’ambito delle ispezioni periodiche alle opere che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture. i controlli che richiedono la chiusura al transito avverranno nei prossimi giorni a partire da lunedì 11 maggio e costringeranno ad imporre alcune limitazioni al transito dei mezzi in alcuni nei tratti dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” interessati alle verifiche.
La chiusura di lunedì 11 maggio
Lunedì 11 maggio, nella fascia notturna ed esattamente dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa al transito, in entrambe le carreggiate, l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal km 103,500 al km 119,700, dallo svincolo di Caltanissetta allo svincolo di Enna.
Percorsi alternativi consigliati da Anas
Itinerario Palermo – Catania
- Uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Caltanissetta (km 103+500) percorrere la SS 640, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, percorrere la SS122 fino alla SS 117 BIS e immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119+700) in direzione Catania.
Itinerario Catania – Palermo
- Uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Enna (km 119+700) percorrere la SS117 BIS direzione Caltanissetta, fino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640, proseguire sulla SS640 fino ad immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Caltanissetta (km 103+500) in direzione Palermo.
La chiusura di mercoledì 13 maggio
Mercoledì 13 maggio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Catania tra lo svincolo di Trabia (km 19,900) e lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700).
Percorsi alternativi consigliati da Anas
Uscire allo svincolo di Trabia, immettersi nella S.S. 113 in direzione Messina e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Termini Imerese.
La chiusura di giovedì 14 maggio
Giovedì 14 maggio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra lo Svincolo di Termini Imerese (km 25,700) e lo svincolo di Trabia (km 19,900).
Percorsi alternativi consigliati da Anas
Uscire allo svincolo di Termini Imerese, immettersi nella SS.113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Trabia.