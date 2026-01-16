Acqua con troppo ferro, scatta a Piazza il divieto di utilizzo per bere e cucinare

Divieto immediato di utilizzo dell’acqua per fini potabili a Piazza Armerina.

Ferro oltre i limiti di legge

Il sindaco Nino Cammarata ha firmato un’ordinanza, su indicazione dell’Asp di Enna, dopo che le analisi sulla rete idrica comunale hanno rilevato la presenza di ferro oltre i limiti consentiti.

Cosa non si deve fare

Il provvedimento vieta l’uso dell’acqua per bere, per la preparazione di cibi e bevande, per il lavaggio degli alimenti e per l’igiene orale. L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari, salvo nuove disposizioni dell’autorità sanitaria.

Parla il sindaco Cammarata

“Si tratta di una misura necessaria e prudenziale, adottata a tutela della salute pubblica”, ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata. “Abbiamo agito immediatamente dopo la comunicazione dell’Asp per garantire la massima sicurezza ai cittadini”.

L’amministrazione comunale fa sapere che seguirà la pubblicazione ufficiale dell’ordinanza con tutti i dettagli operativi.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione e informeremo la popolazione su ogni sviluppo, fino al completo ripristino della conformità dell’acqua”, ha aggiunto Cammarata, invitando i cittadini alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni. I divieti resteranno in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale.

