Sanità ennese, nuova tecnica senza incisioni all’Umberto I

E’ stato eseguito per la prima volta all’Umberto I di Enna un intervento di asportazione dell’utero con la tecnica vNOTES (vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). L’intervento è stato effettuato dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal professor Basilio Pecorino.

La tecnica chirurgica

La procedura vNOTES utilizza un accesso naturale, la vagina, evitando incisioni sull’addome. Si tratta di una tecnica ultra-mini-invasiva che consente una riduzione del dolore post-operatorio, un minor ricorso a farmaci analgesici e anestesiologici e una ripresa più rapida della mobilità, con possibilità di dimissione anche in day surgery e senza cicatrici visibili.

«Solo pochi centri in Italia eseguono questa procedura – spiega il professor Pecorino – e l’introduzione della vNOTES nel nostro ospedale rappresenta un passo concreto verso una chirurgia ginecologica sempre più innovativa e centrata sulla paziente».

Supporto della Kore

Il risultato, sottolinea il direttore dell’Unità operativa, è stato possibile anche grazie al contesto accademico in cui opera la struttura. «Il supporto dell’Università Kore di Enna è fondamentale per garantire elevati standard qualitativi in sanità, favorendo formazione continua, ricerca e adozione di tecniche chirurgiche avanzate all’interno del sistema pubblico».