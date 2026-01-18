Acqua a Piazza, nuove analisi: ferro ancora sopra la soglia ma valori in diminuzione

Resta sempre alta la soglia di ferro nella rete idrica di Piazza Armerina, anche se i valori sono sensibilmente diminuiti. È quanto ha affermato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, in merito alla crisi idrica che persiste ormai da due giorni.

I campionamenti

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, i nuovi campionamenti effettuati dal gestore del servizio idrico in uno dei punti di prelievo che in precedenza aveva evidenziato livelli particolarmente elevati confermano un miglioramento dei parametri. Il valore del ferro, pur rimanendo sopra la soglia di riferimento, risulta infatti in netto calo rispetto alle rilevazioni iniziali.

Le verifiche, tuttavia, non si fermano.

Oggi nuovi controlli

Nella mattinata di oggi sono previste ulteriori analisi di laboratorio per monitorare con precisione l’andamento dei valori e valutare eventuali ulteriori interventi sulla rete.

L’autobotte

Nel frattempo, per far fronte ai disagi arrecati alla popolazione, resta attivo il servizio di rifornimento tramite autobotte della Protezione Civile nella zona di Piano Sant’Ippolito.

Il Centro Operativo Comunale continua a rimanere operativo per il coordinamento delle attività e per fornire assistenza ai cittadini. Per informazioni e segnalazioni è attivo il numero 0935 982342.



