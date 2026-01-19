Ciclone Harry, la conta dei danni in provincia, domani scuole chiuse a Enna e in altri Comuni

Giornata di lavoro dei vigili del fuoco del comando di Enna a causa del maltempo che imperversa su tutto il territorio provinciale. Tra gli interventi più ricorrenti la messa in sicurezza degli alberi e dei pali sradicati dalla forza del vento ma, in qualche caso, i pompieri hanno prestato soccorso a delle persone.

Più personale per i vigili del fuoco

Il Comando dei pompieri, per fronteggiare l’emergenza, ha “reclutato” più personale anche in vista di domani, infatti la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per l’intera provincia ennese mentre sul versante orientale dell’Isola scatterà il livello massimo di allarme. Allerta rossa su Catanese, Messinese ionico, Siracusano e Ragusano, dove sono previsti nubifragi diffusi e accumuli di pioggia eccezionali.

Scuole chiuse a Enna

Frattanto, il sindaco di Enna ha sciolto la riserva decidendo di firmare un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani. Sospesi il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, i mercati settimanali, tutti gli impianti e strutture sportive all’aperto, chiusi parchi comunali, il cimitero ed i giardini. Pure i sindaci di Nicosia, Nissoria, Troina, Agira, Centuripe e Barrafranca hanno decretato la chiusura delle scuole.