“Il Trionfo della Giustizia”. Rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è Papà” di Davide Vinciprova

Inclusione e speranza. I temi della società del domani.

Al via i lavori della serie animata “Questo è Papà”, tratta dall’omonimo libro del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova che verrà distribuito in tutto il Mondo.

La centralità della famiglia, l’equilibrio tra i ruoli genitoriali e il valore della giustizia, sono solo alcuni temi trattati durante la riproduzione della serie.

Oggi, intanto, è stata rilasciata una foto ufficiale che ha già attirato l’attenzione di addetti ai lavori e lettori. L’immagine, diffusa come anteprima, è accompagnata da un riferimento esplicito a uno dei passaggi più significativi dell’opera. Il capitolo dedicato al trionfo della Giustizia.

La serie animata, fedele allo spirito del libro ma arricchita da un linguaggio visivo potente ed evocativo, si propone così come un’opera culturale capace di unire intrattenimento e riflessione civile. L’uscita nelle sale cinematografiche prevista per il 2027 segna un valore importante sulla scrittura di una nuova pagina di storia dedicata all’importanza della figura genitoriale e la testimonianza culturale di poter realizzare il progetto di un futuro pieno di speranza per la società del domani.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito web

https://www.ilcastellodisabbia.it



