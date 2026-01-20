Il ciclone spazza via tutto, strade chiuse a Enna, Assoro e Valguarnera, disagi in tutti i Comuni

La forza del vento del ciclone Harry sta mandando in tilt la viabilità provinciale e comunale dell’Ennese. Tantissimi i disagi per via di alberi e pali della luce abbattuti. A Enna Bassa, problemi in via delle Acacie, con un arbusto crollato che, per fortuna, non ha causato feriti. Un altro albero è stato spazzato via all’inizio di piazza Europa, ad Enna Alta.

L’appello del Coc di Enna

“Si ribadisce l’invito – fanno sapere dal Centro operativo comunale di Protezione civile del Comune di Enna – a non uscire di casa se non strettamente indispensabile. Se, per caso di necessità, vi trovate fuori casa si prega di: “evitare le aree verdi e le strade alberate e le zone esposte a rischio come ad esempio le tensostrutture, l’impalcature, i gazebo, le strutture espositive e commerciali, gli impianti pubblicitari”. I volontari e tutti gli altri soggetti di protezione civile sono all’opera per limitare i danni provocati dal vento”.

Strade chiuse ad Assoro e Valguarnera

Situazioni analoghe sono presenti in altri Comuni della provincia. Ad Assoro sono esplose diverse criticità, come segnalato dall’amministrazione che ha sollecitato la popolazione a non transitare in piazza Marconi per via della presenza sulla strada di pali della luce ancora alimentati, per cui sono un vero pericolo, in via Gramsci e su San Giorgio per la caduta di alberi. Disagi anche a Valguarnera: l’amministrazione, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di via Manzoni e via Ospizio. Ma in tutti i Comuni dell’Ennese si avvertono tanti disagi.