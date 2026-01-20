Radici e futuro, al teatro Cicero di Cefalù il talento e l’arte dei giovani

Venerdì 23 gennaio alle ore 18:30 al teatro Cicero di Cefalù si terrà l’evento “Radici e Futuro”, realizzato nell’ambito del progetto “Essere Giovani è un’Arte” dell’associazione AttivaMente Ets onlus, un percorso che nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani spazi autentici di espressione, crescita e condivisione attraverso i linguaggi dell’arte.

Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Nazionale, a valere sul Fondo Politiche Giovanili, e rappresenta un importante investimento sul talento, sulla creatività e sul futuro dei giovani.

Sul palco, infatti, si esibiranno i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori di chitarra (Giuseppe Cannizzaro, Myriam Marsala Tumminello, Myriam Cangelosi e Ruggero Ventura) e di canto (Ruggero Ventura & Myriam Marsala Tumminello – Perfect; Merida Tumminello – Morirò da Re; Salvatore Tumminello & Aurora Marisa Emanuele – Creep; Daniele Deluca & Leandro Guarino – Essere Umani; Erica Di Francesca & Annalisa Petrigna – Grande Grande Grande; Elisa Rubino – La Cura per Me; Alessandro e Sofia Skorodynskiy – Ring Christmas Bells in lingua ucraina).

A seguire lo spettacolo teatrale “A voce alta” e i cortometraggi CortoMix e Contatto, realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di cinema e teatro guidati da Gaetano Rini della FilmicoStudio.

Per la sezione Foto immagini e montaggio a cura dei ragazzi del FotoLab guidati da Federica Alaimo.

Luogo: teatro Cicero, via Salvatore Spinuzza, 115, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Radici e futuro

Prezzo: 0.00